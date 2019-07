Bimba di sette anni muore annegata nel fiume Reno

PISTOIA. Una bimba di sette anni anni è morta poco prima delle 13, mentre faceva il bagno nel fiume Reno in località Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. La piccola, nata a Pistoia da una famiglia di origine nigeriana, stava partecipando ad un campo estivo con altri bambini e gli accompagnatori. Caduta in un punto in cui l'acqua era alta circa mezzo metro, è stata soccorsa dopo pochi secondi, secondo le prime testimonianze. La bambina avrebbe perso i sensi e sarebbe poi morta durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)