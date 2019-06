Don Alessio Tavanti lascia definitivamente la parrocchia di Casalguidi

PISTOIA. Non rientrerà più nella sua parrocchia di Casalguidi il parroco don Alessio Tavanti, che da febbraio si era allontanato per "motivi personali" mai meglio precisati. Il 20 giugno il vescovo Fausto Tardelli ha accettato la richiesta di rinuncia all'ufficio presentatagli dal giovane sacerdote (e anche stavolta il comunicato ufficiale della Diocesi parla di "motivi personali"), ringraziandolo in pari tempo "per il prezioso lavoro pastorale svolto in questi anni in special modo a Casalguidi, affrontando con generosità anche notevoli difficoltà oggettive".

Nella stessa data, monsignor vescovo ha nominato amministratore parrocchiale e quindi responsabile legale temporaneo delle suddette parrocchie, il vicario generale monsignor Patrizio Fabbri, in attesa della nomina di un nuovo parroco entro i prossimi mesi di settembre / ottobre.

Nel frattempo. il viceparroco(per tutti "don Floriano"), anche nei confronti del quale, monsignor vescovo esprime grande gratitudine, "continuerà il suo servizio pastorale - spiega la nota - nel modo in cui lo ha lodevolmente portato avanti fino ad oggi".

Non è l'unico spostamento disposto dal vescovo nella mappa dei parroci pistoiesi. Domenica 23 giugno la comunità parrocchiale di Marliana ha salutato il suo parroco don Alessandro Carmignani che – "in accordo fraterno con il vescovo" sottolinea la nota della Diocesi – lascia l’incarico dopo 12 anni di servizio.

Don Alessandro – ha ricordato monsignor Tardelli tramite una sua nota letta domenica in chiesa a Marliana, ha saputo dare alla parrocchia «affetto e dedizione con sincerità d’animo e grande senso di responsabilità».Ringraziando don Alessandro per il prezioso servizio svolto il vescovo ha fatto presente che concorderà con lo stesso don Carmignani le nuove modalità per il suo impegno in favore della Chiesa pistoiese. Trascorso il periodo estivo, nel quale il servizio per la celebrazione eucaristica domenicale sarà comunque garantito secondo l’orario consueto, arriverà il nuovo parroco.