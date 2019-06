Auto tamponata investe un'anziana sulle strisce pedonali

AGLIANA. Una donna di 75 anni è stata investita nella mattinata di oggi, 22 giugno, ad Agliana in via Lorenzo Catalani ed è stata soccorsa in codice rosso da un'ambulanza della Misericordia di Agliana. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, a investire la pensionata è stata un'auto che è stata tamponata da un'altra vettura. La prima auto si era fermata per far passare l'anziana, che stava attraversando sulle strisce pedonali, ma la seconda vettura non ha fatto in tempo a frenare e ha tamponato la prima auto che poi è finita addosso alla pensionata. La donna ha riportato sospette fratture alle gambe ed è stata portata in ambulanza all'ospedale di Pistoia, dove è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita.