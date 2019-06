Hitachi scende sui binari a ritmo di Rock

PISTOIA. Il primo treno Rock realizzato nello stabilimenti Hitachi di Pistoia, oltre a quelli di Napoli e Reggio Calabria, è pronto a correre sui binari per il servizio passeggeri dell’Emilia Romagna. Per il viaggio inaugurale partirà da Piacenza per arrivare a Bologna, effettuando fermate a Parma, Reggio Emilia e Modena. Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano che Hitachi Rail sta costruendo per Trenitalia sulla base dell’accordo quadro, firmato nell’estate del 2016, che prevede la possibilità di fornitura fino a 300 treni per un importo complessivo di quasi 3 miliardi di euro.

L’Emilia Romagna è la prima Regione ad aver sottoscritto il contratto applicativo per l’acquisto di 39 veicoli. Ad essa si aggiungono il Veneto con 47 treni, la Liguria che ne ha ordinati 28, la Toscana con 4 e il Lazio con 17 per un totale di 135 convogli già ordinati ed in produzione negli tre stabilimenti Hitachi. Rock costituisce un salto generazionale rispetto agli attuali rotabili doppio piano in servizio in Italia, soprattutto dal punto di vista dell’affidabilità, del risparmio energetico e delle prestazioni tra cui un’accelerazione paragonabile a quella di una metropolitana. Presenta alcune caratteristiche tecniche altamente innovative soprattutto in termini di sicurezza, accessibilità e comfort.

Dal design esterno ai grandi e luminosi spazi interni, grazie a finestrini di lunghezza maggiorata; dalla collocazione delle postazioni per le sedie a rotelle nelle immediate vicinanze dei punti di entrata-uscita, così da minimizzare il tragitto all’interno del treno, alla presenza di un gradino mobile in corrispondenza delle porte per compensare il gap orizzontale tra banchina e veicolo; dall’elevata capacità di trasporto bagagli alle postazioni per le biciclette; dall’ampia area per accedere al piano superiore al tecnologico servizio di informazione al passeggero.

«Rock è molto più di un treno – afferma, amministratore delegato di Hitachi Rail – è il simbolo di un grande progetto che mette al centro i pendolari, quei passeggeri che usano il treno quotidianamente. Questi treni regionali raccontano l’evoluzione della mobilità che è sempre più orientata alla sicurezza, alla sostenibilità e al confort di viaggio e che si fonda sulla grande cooperazione tra noi, che progettiamo e costruiamo i treni e il cliente Trenitalia».

«Rock rappresenta l’impegno verso una mobilità moderna e sostenibile che è condizione necessaria per lo sviluppo del Paese e delle città – commenta il dirigente Giuseppe Marino – una mobilità in cui il treno deve inserirsi con rispetto nell’ambiente e deve garantire un’esperienza di viaggio confortevole e di qualità, nella massima sicurezza. Il Rock sintetizza il processo di trasformazione industriale dell’azienda, basato su fabbriche sempre più moderne e connesse, per prodotti che siano, come questo treno, altamente competitivi».