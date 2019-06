Magda e Johannes, amore sotto il segno del Blues

PISTOIA. Incontrarsi in piazza nella notte piena di musica di un luglio pistoiese. Conoscersi, innamorarsi. E, un anno dopo, tornare in quella piazza, insieme, mano nella mano, per scambiarsi il “sì” più importante.

Sembra una favola, invece è la storia vera capitata a Johannes Kalker e Magda Podgorska. Lui vigoroso 49enne, tedesco, imprenditore, nato a Mannheim ma residente a Londra; lei, splendida 36enne, polacca, di Krasnik. Si sono conosciuti il 13 luglio dell’anno scorso, in piazza Duomo, quella sera teatro del concerto del cantautore britannico James Blunt, secondo appuntamento del Festival Blues di quell’anno. Ancora non lo sapevano, ma Johannes e Magda hanno in comune una grande passione per il musicista, tanto grande da spingerli a sobbarcarsi viaggi di migliaia di chilometri per ascoltarlo dal vivo.

Sotto il magico cielo dell’estate pistoiese, quella notte scoccò una scintilla. I due si sono tenuti in contatto, si sono rivisti, hanno scoperto di essere innamorati e di voler vivere insieme. E quale posto migliore per celebrare il loro amore se non la città che ne è stata la culla?

Così Magda e Johannes hanno organizzato il loro matrimonio in trasferta, coinvolgendo un centinaio tra parenti ed amici, che si sono ritrovati tutti a Pistoia. Ieri alle 15,30 si sono scambiati gli anelli davanti al sindaco Alessandro Tomasi in una sala maggiore affollata di tedeschi e polacchi. Lui in marsina e panciotto grigio perla, lei in uno splendido vestito bianco con generoso spacco anteriore. Dopo la breve cerimonia (una citazione per il funzionario dell’ufficio turismo, Paolo Bresci, impeccabile traduttore simultaneo), i due sposi hanno assistito alla messa in cattedrale, officiata dal parroco di Vinacciano, il polacco don Tomasz Chalupczak.

Poi tutta la compagnia ha pensato a far festa. Aperitivo al bar Michi, in piazza del Duomo, e maxicena all’aperto in piazzetta dell’Ortaggio. Su Facebook c’è chi ha protestato per il “sequestro” , sia pure per poche ore, di uno spazio pubblico per un evento privato. Ma alla favola di Johannes e Magda era difficile negare un’accoglienza speciale.