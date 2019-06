Inizia la seconda vita dei treni V250 di AnsaldoBreda: respinti da Belgio e Olanda, oggi Trenitalia li mette in mostra

PISTOIA. Nell’ambito dell’iniziativa “10 anni di Alta Velocità Italiana” che il 3 giugno scorso Trenitalia ha

organizzato nella stazione di Milano Centrale, è stato presentato ufficialmente il nuovo treno

Frecciargento Etr700 AnsaldoBreda, che a breve sarà avviato all’esercizio commerciale tra Milano



e Ancona.

Si tratta del primo esemplare dei 17 treni V250 realizzati da AnsaldoBreda per le ferrovie olandesi e belghe e poi respinto dagli acquirenti per presunti problemi tecnici. I convogli, realizzati a Pistoia, sono rimasti poi di proprietà di AnsaldoBreda e quindi di Finmeccanica, non aveno fatto parte degli asset acquistati tre anni fa da Hitachi Rail Italy. E' da AnsaldoBreda che li ha acquistati Trenitalia, per integrare la propria flotta di mezzi ad alta velocità. Nello stabilimento di Pistoia i V250, ribattezzati Etr700, sono stati riadattati per le esigenze di Trenitalia e "vestiti" con una apposita livrea rossa e grigia, ben diversa dal bianco-rosa-rosso che era stato scelto dalle società ferroviarie nordeuropee.