Ritirati frutti di bosco contaminati da epatite A

Abetone. Il ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato di un lotto di frutti di bosco congelati a marchio “Danti Frutti di Bosco” a causa di una contaminazione da epatite A. I frutti di bosco sono stati prodotti dalla Danti Giampiero srl, nello stabilimento che si trova nel Comune di Abetone-Cutigliano. . «In effetti – spiega lo stesso Giampiero Danti – l’Asl di Firenze ha effettuato un controllo tramite un prelievo ed ha riscontrato questa problematica in confezioni di misto frutta. Quindi provvederemo al ritiro completo del lotto senza alcun problema. Comunque voglio precisare che il ministero ci autorizzò a scrivere sulle confezioni “previa cottura”. Cioè, prima di mangiare il prodotto, cuocerli per circa due minuti a 100 gradi dopodiché mangiarli».



Il lotto interessato è il BZ-015FB con scadenza 30 dicembre del 2021. Il ministero raccomanda di non consumare i frutti di bosco congelati con il numero di lotto segnalato e di restituirli al punto vendita d’acquisto.



«Una simile esperienza – prosegue Danti ci capitò nel 2013 e ne uscimmo indenni. Per quanto ci riguarda facciamo tutti i controlli necessari e addirittura voglio sottolineare che l’azienda spende annualmente 30.000 euro per effettuare tutte le analisi necessarie per garantire un prodotto sicuro».Di solito non si utilizzano medicinali per trattare l’epatite A in quanto, normalmente, i sintomi sono lievi e il sistema immunitario sconfigge il virus senza che vi sia bisogno di ricorrere a farmaci. A volte può comparire un leggero prurito diffuso su tutta la cute, che può però essere controllato con farmaci ad azione locale.