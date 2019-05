Conad del Tirreno si fonde e cresce a nord, il nuovo gigante manterrà la sede a Pistoia

PISTOIA. Sta per nascere un gigante della grande distribuzione, da 4 miliardi di fatturato annui e quasi 17.000 addetti in sette regioni italiane. E la sua sede sociale sarà a Pistoia, quartiere di Sant’Agostino, in via Bure Vecchia Nord.Si parla ovviamente di Conad, il marchio che pochi giorni fa ha fatto parlare di sé per l’acquisto della rete di negozi italiani della francese Auchan. Sotto i petali della margherita, da sempre simbolo di Conad, operano in realtà 7 grandi cooperative di commercianti. Una delle principali è proprio Conad del Tirreno, che ha a Pistoia la sua sede storica. Ma di fronte ad un mercato sempre più difficile, conviene unire le forze.

Ecco che le 7 coop diventeranno rapidamente 4: e ad avviare la raffica di fusioni è proprio Conad del Tirreno, che – se tutto va bene – convolerà tra breve a nozze con Nordiconad, coop che opera soprattutto in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Val d’Aosta ed ha la sede operativa a Modena.

A dicembre il consiglio di amministrazione pistoiese ha deliberato il via libera alla fusione e lo stesso hanno fatto i modenesi. Adesso il matrimonio – che in termini giuridici si configura come una “fusione per unione” è all’esame dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Il termine per l’invio delle osservazioni scade a fine mese. E proprio la pubblicazione sul bollettino dell’Agcom ha riportato alla ribalta un’operazione che nel modo degli addetti ai lavori era già nota e annunciata.

Il 10 aprile scorso il presidente del consiglio di amministrazione di Conad del Tirreno Valter Geri (l’amministratore delegato è invece Ugo Baldi) ha depositato in Camera di commercio il progetto di fusione per unione, che spiega le ragioni dell’operazione. Quest’ultima consentirà “il rafforzamento della dotazione patrimoniale complessiva e una maggiore efficienza gestionale e finanziaria, con una crescita dimensionale dell’impresa”. Inoltre si prevedono “riduzioni di costi gestionali, economie di scala e sinergie”. Tutto questo mentre le aree operative delle due cooperative si integrano perfettamente: Conad del Tirreno infatti opera in Toscana, Sardegna, Lazio e in provincia di La Spezia. Nordiconad invece raduna esercenti delle altre tre province liguri, di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia (Mantova) ed Emilia (Bologna, Ferrara e Modena). Insomma, nessuna sovrapposizione.

Delle due realtà, la Conad “pistoiese” ha maggiori dimensioni in termini di fatturato e numero di addetti, mentre quanto a soci Nordiconad prevale. I patrimoni netti consolidati invece sono simili: 266,8 per Conad del Tirreno (che però ha segnato una crescita di quasi 10 milioni nel 2017 rispetto all’anno prima), 280,8 per Nordiconad (che viceversa, è in calo: -19,2 milioni sul 2016). Nordiconad ha anche una rete di vendita più numerosa: 475 contro i 342 di Conad del Tirreno.