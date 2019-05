Caffè Tirreno sbarca al circolo Arci di Candeglia

CANDEGLIA. Sbarca giovedì prossimo (16 maggio) a Candeglia "Caffè Tirreno", iniziativa che il nostro quotidiano ha sperimentato e poi portato avanti con successo in alcune città della Toscana, a partire da Livorno per proseguire a Pisa, Pontedera, Lucca e arrivare infine a Pistoia. . Di cosa si tratta è presto detto: una serie di incontri tra giornalisti del "Tirreno" e cittadini per affrontare i problemi di un quartiere, una frazione, un paese. Un paio d’ore di dialogo in luoghi d’aggregazione, come circoli e bar, che consentono ai lettori del quotidiano e ai cittadini in genere di segnalare problemi di vario tipo: dal traffico eccessivo alle carenze nella raccolta dei rifiuti, dalle perdite d’acqua (problema annoso) alle discariche abusive, dalle strade piene di buche agli edifici abbandonati e rifugio di sbandati. Insomma, tutto ciò che "avvelena" la vita quotidiana di un quartiere, una frazione o un paese può essere oggetto di segnalazione.







"Caffè Tirreno" arriva giovedì prossimo a Candeglia, per la precisione al circolo Arci in via Carota e Molina, dove giornalisti e collaboratori della redazione saranno presenti dalle 10.30 alle 12. L’obiettivo del nostro quotidiano è dare voce alla gente in una fase storica in cui le tradizionali formazioni sociali che per decenni hanno raccolto le istanze dei cittadini sono in crisi o comunque non più in grado di rispondere al compito che era loro proprio.Sia chiaro: qui non si tratta di fare del "populismo" limitandoci a raccogliere proteste con il rischio che qualcuna sia ingiustificata. Lo scopo è un altro: portare all’attenzione delle istituzioni, in particolare del Comune, i problemi dei cittadini e favorirne una soluzione. All’incontro con la gente seguiranno servizi sul "Tirreno" nei giorni successivi. Candeglia è la terza tappa della nostra iniziativa in terra pistoiese dopo l’avvio, nel febbraio scorso, della macro edizione del “Tirreno” dedicata alle province di Pistoia e Prato e all’Empolese Valdelsa. Le prime due tappe sono state Bottegone e Santomato, dove l’accoglienza dei cittadini è stata calorosa e accompagnata dalla segnalazione di vari problemi, alcuni dei quali poi presi in carico dall’amministrazione.





In vista dell’incontro di giovedì, cogliamo l’occasione per ringraziare i dirigenti del circolo Arci di Candeglia, che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa. Chiunque fosse interessato a ospitare i nostri cronisti per una mattina può rivolgersi alla redazione di Pistoia, in via Cosimo Trinci 2, telefonando allo 0573 97791, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica pistoia@iltirreno. it (inserendo nell’oggetto la dicitura "Caffè Tirreno"). Dunque, vi aspettiamo numerosi giovedì prossimo a Candeglia.