Biliardo, a ottobre Pistoia sarà la capitale mondiale

PISTOIA. Pistoia diventa capitale mondiale del biliardo. Sarà infatti il parquet del PalaCarrara ad ospitare i biliardi sui quali si disputeranno le fasi finali della rassegna iridata specialità 5 birilli individuale, giunta alla sua 24ª edizione, che si svolgeranno dal 16 al 20 ottobre. «Sarà un evento di enorme portata, non riesco a nascondere l’emozione – ha chiosato Gabriele Magni, assessore allo Sport di Pistoia – Non ho ricordanza di un campionato mondiale interamente organizzato nella nostra città».. La credibilità e il prestigio ottenuti con la cura di ben 12 edizioni passate del Campionato del Mondo hanno spinto l’Umb (Union mondiale de billard) ad assegnare ancora una volta all’Italia l’organizzazione della kermesse. E a sua volta la Fibs (Federazione italiana biliardo sportivo) ha scelto Pistoia.



«Una decisione dettata anche dalla location, il palasport, perché vogliamo fortemente far passare il messaggio che il biliardo è una disciplina sportiva e non un gioco da bar – ha affermato Andrea Mancino, presidente della Federazione – Organizzare un evento del genere implica grandi responsabilità, ma sono sicuro che sarà un successo».



La fase finale della manifestazione sarà coordinata dal Comitato organizzatore presieduto da, già presidente del comitato toscano della Federazione e patron del locale Circolo sportivo biliardo Asd Marameo, che sarà il vero centro operativo dell’organizzazione: «Credo che non potessi sognare niente di più bello che portare il Campionato mondiale di biliardo nella mia Pistoia – ha spiegato – È uno sport bellissimo e in grande crescita: non per niente abbiamo anche una scuola di biliardo per i più giovani che conta decine di iscritti».La formula di gioco prevede una fase eliminatoria a gironi all’italiana ed una fase ad eliminazione diretta finale. Come accaduto nelle ultime edizioni, anche il Mondiale 2019 si aprirà con due tornei eliminatori aperti a chiunque: uno si terrà a Milano per quanto riguarda l’Europa, l’altro in Argentina per quanto concerne nord, centro e sud America. Alla seconda fase, quella che si terrà a Pistoia, avranno accesso 64 atleti: i 16 provenienti dalle qualificazioni (i migliori 8 europei e i migliori 8 panamericani) si aggiungeranno ai 48 convocati dalle varie federazioni partecipanti secondo criteri interni stabiliti dalle stesse. Questi 64 saranno divisi in 8 gironi all’italiana: i migliori 4 di ogni raggruppamento andranno a comporre il tabellone dei 32esimi, da lì si proseguirà ad eliminazione diretta fino alla finalissima.Sarà ovviamente presente il detentore del titolo, l’argentino. A Rai Sport e Billiard Channel sarà affidata la copertura televisiva dell’evento.Pistoia e la Toscana sono da sempre terra di appassionati di biliardo. Sono oltre 2.200 i tesserati nella regione e oltre 10.000 i praticanti di questo sport. Da, il famoso Scuro dei film di, ai,, il biliardo toscano è sempre stato espressione di grandi campioni e di indimenticabili personaggi. Una tradizione che si rinnova, quella in terra toscana, nella speranza di ripetere i successi (organizzativi e sportivi) del passato. —