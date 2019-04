Silvia Bini (Arci) alla guida della delegazione del Cesvot

PISTOIA. Si rinnova la squadra alla guida della delegazione Cesvot di Pistoia guidata da Silvia Bini, che arriva a gestire il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini. Il nuovo direttivo che si è appena insediato è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato pistoiese. Per la prima volta quest’anno, come indica il Codice del terzo settore fanno parte del direttivo anche i rappresentanti di enti che hanno volontari e sede sul territorio e che risultano iscritti ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale (come la stessa presidente e come il vicepresidente vicario) e delle cooperative sociali oppure all’anagrafe Onlus della Toscana.

La nuova squadra è composta quindi dalla presidente Silvia Bini dell’Arci comitato provinciale Pistoia, dal vicepresidente vicario Matteo Pepe dell’associazione Mutilati e Invalidi Civili di Pistoia, dai vicepresidenti Mauro Moretti dell’Agesci Pistoia e Giovanna Mazzanti di Aima Onlus e da Alberto Zinanni dell’Arci Porto Franco, Andrea Agostini dell’Aido provinciale Pistoia, Andrea Massellucci della Pubblica Assistenza Traversagna, Antonio Sessa del Circolo Legambiente Pistoia, Deanna Capecchi dell’associazione Voglia di vivere, Francesca Giunti dell’Istituto ricerche storiche e archeologiche, Franco Paolo Pessuti dell’Auser verde soccorso argento volontariato Montale, Giulia Melani del Progetto Barbabietola onlus, Lido Marraccini dell’associazione Oltre l’Orizzonte, Marcello Magrini dell’Auser volontariato territoriale Pistoia, Matteo Giusti del Circolo ricreativo del Popolo di Bottegone, Mattia Nesti del Circolo ricreativo Arci Le Fornaci, Mauro Gori del Ceis, Centro italiano solidarietà Pistoia, Salvatore Scarola della Pubblica Assistenza Croce Verde Pistoia.

Il nuovo direttivo si è impegnato a individuare le esigenze del territorio pistoiese contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività del Cesvot, pronto a dare servizi gratuiti per promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Toscana.

«I miei ringraziamenti vanno a tutta la delegazione del Cesvot di Pistoia per la fiducia accordatami – commenta Bini – Il mio impegno sarà valorizzare la ricchezza associativa della nostra realtà, che rappresenta una grande risorsa in questo momento particolare di attuazione della riforma del terzo settore che vede insieme, per la prima volta, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, sicuramente un’ottima squadra con cui sperimentare nuovi percorsi di partecipazione dei cittadini e co-progettazione con le istituzioni locali, per trovare possibili risposte, in tempi adeguati, ai molti bisogni e ai diversi problemi presenti nella nostra comunità. Per costruire sinergie con tutte le realtà, grandi e piccole che siano».