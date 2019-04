Pistoia, i redditi hanno smesso di crescere dichiarazioni Irpef sotto la media toscana

PISTOIA. La luce in fondo al tunnel è come se si fosse spenta. Le statistiche sui redditi dei pistoiesi nel 2017 (dichiarazione Irpef dello scorso anno) non lasciano molto spazio alla fantasia: il reddito non cresce, anzi ristagna e in qualche caso addirittura cala. Nei centri maggiori cresce il numero di coloro che non hanno nulla da dichiarare, in montagna ci sono interi comuni dove il flusso di reddito principale è quello delle pensioni. Questa è la poco consolante istantanea della provincia pistoiese che viene fuori dalle cifre pubblicate nei giorni scorsi sul portale del Ministero dell’Economia.

I redditi medi

Come era facile immaginarsi, il Comune con il reddito medio imponibile più alto è il capoluogo, che arriva a 20.627 euro annui. Sostanzialmente la stessa cifra dell’anno precedente, quando ci si fermò a 20.623. E comunque una spanna sotto la media toscana, che nel 2017 è stata di 20.680 euro. Anche questo indicatore, insomma, mette in luce come Pistoia – pur collocata geograficamente nell’area metropolitana trainante della regione – faccia sempre più parte della periferia economica della regione. E la riflessione vale per il Comune capoluogo e a maggior ragione per l’area provinciale nel suo complesso, dove il reddito imponibile medio 2017 è di 19.050 euro.



In diversi altri comuni, infatti, è andata peggio che a Pistoia: la dichiarazione 2017 ha fatto segnare un reddito imponibile più basso di quello dell’anno precedente in centri importanti come Monsummano, Montecatini, Agliana e San Marcello. In quest’ultimo comune, addirittura, il calo del reddito disponibile risale addirittura al 2015.





Pensioni e stipendi



In molti comuni il flusso di reddito che proviene dalle pensioni supera i due terzi di quello delle buste paga del lavoro dipendente. A Pistoia, ad esempio, i 32.388 lavoratori dipendenti mettono insieme un reddito imponibile di 668,3 milioni di euro mentre i 25.497 pensionati si fermano a 460,3 milioni. Proporzioni simili anche a Pescia, mentre a Montecatini 122,5 milioni di euro di buste paga fronteggiano 93,9 milioni di pensioni. Ma a San Marcello, capitale della montagna, l’Inps è la più importante fonte di potere d’acquisto: i flussi di reddito da lavoro dipendente valgono 45,4 milioni di euro (2.521 contribuenti) mentre quelli da pensione arrivano a 50,6 milioni (3.169 contribuenti).



Ricchi e poveri



In un quadro complessivamente stagnante del reddito a disposizione delle famiglie, aumentano però le distanze tra chi ha e chi non ha. L’esempio viene dal comune capoluogo. A Pistoia nel 2015 i contribuenti con redditi pari a zero o inferiori furono 215, le dichiarazioni Irpef superiori ai 120.000 euro arrivarono a 335. L’anno dopo i redditi zero scesero a 172, quelli sopra i 120.000 euro salirono di poco (355). Ma quest’anno, mentre i super-redditi rimangono stabili (344), quelli pari a zero o negativi esplodono: 496 in totale. —