Più di mezzo milione di euro per startup e innovazione

Bando di Fondazione Caript e Intesa Sanpaolo per invertire la fase di declino Contributi per i progetti ad alto contenuto tecnologico e di internazionalizzazione

PISTOIA. Più di mezzo milione di euro per ricerca, innovazione tecnologica e startup. Si chiama “Innovaction Pistoia 2019” il bando lanciato da Fondazione Caript e Intesa Sanpaolo e rivolto alle aziende del territorio.. Fra le finalità, espressamente previste dalla legge, che le fondazioni di origine bancaria devono perseguire c’è quella della promozione dello sviluppo economico. E proprio in quest’ottica, nasce il nuovo bando: per promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica, la nascita di startup, l’internazionalizzazione e la crescita delle piccole e medie imprese della provincia di Pistoia.



Sono ammessi alla selezione – per la quale Intesa Sanpaolo mette a disposizione 580.000 euro – progetti proposti da startup innovative, caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, specie nel campo dell’economia digitale, che siano finalizzati alla valorizzazione economica di risultati di ricerca, che adottino soluzioni tecniche e produttive nuove rispetto al mercato di riferimento, che propongano modelli di business orientati all’innovazione sociale e ambientale.



La selezione riguarda inoltre programmi di internazionalizzazione e crescita che prevedano l’ampliamento all’estero del mercato di riferimento proposti da medie, piccole e micro imprese, oltre a progetti volti a rafforzare la loro capacità competitiva attraverso soluzioni innovative e a tecnologia preferibilmente digitale.Ai progetti selezionati sarà corrisposto un contributo non superiore al 70% dei costi.Le domande dovranno essere presentate entro sabato 4 maggio, inviando a innovactionpt2019@fondazionecrpt.it i moduli scaricabili su www.fondazionecrpt.it, assieme alla documentazione indicata nel bando.«Il nostro territorio da tanti, troppi anni vive una fase di declino – spiega, presidente della Fondazione Caript – È necessario invertire tale tendenza, avendo la consapevolezza che gli unici veri attori dello sviluppo economico sono le imprese. La Fondazione Caript ha trovato nelle categorie economiche presenti sul territorio provinciale attenzione e collaborazione, e allo stesso tempo è grata a Intesa Sanpaolo di aver finanziato questo progetto».«L’impegno di Intesa Sanpaolo nell’offrire risorse e competenze per InnoVaction Pistoia – gli fa eco, direttore regionale per la Toscana e l’Umbria di Intesa Sanpaolo – testimonia l’importante relazione del gruppo bancario con la Fondazione Caript e conferma, ancora una volta, l’interesse e il supporto che Intesa Sanpaolo da sempre offre al territorio pistoiese, prima con la locale cassa di risparmio, oggi direttamente e attraverso partnership come quella presentata insieme alla Fondazione e alle associazioni di categoria. Noi conosciamo il territorio e sappiamo che accanto ai settori tradizionali, leader di distretto, stanno crescendo nuovi imprenditori che esprimono una progettualità capace di un elevato contenuto tecnologico e innovativo».