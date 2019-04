Audioguide e aperture continuate, Pistoia mostra il Tesoro di S. Jacopo

Pistoia: visite non stop in Cattedrale e a San Giovanni Fuoricivitas ogni giorno dalle 10 alle 18

PISTOIA. La Cattedrale di San Zeno e la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas aperte ogni giorno al pubblico per sei mesi di fila, con orario continuato, fino al prossimo 15 ottobre, dalle 10 alle 18. L’ iniziativa, senza precedenti, è frutto dell’accordo dell’amministrazione comunale con Capitolo della Cattedrale, Consorzio turistico Città di Pistoia, Apm Confcommercio, Toscana Turismo & Congressi Confesercenti, per il progetto Obiettivo Pistoia finanziato da Fondazione Caripit, Comune e Camera di commercio Pistoia-Prato.

Seconda novità: il percorso turistico-culturale del “Tesoro di San Jacopo”, che potenzia i servizi per i turisti che visitano la cattedrale, il battistero di San Giovanni in Corte e il campanile. In cattedrale e nel battistero sono già disponibili audioguide in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e tedesco), a cura della società viterbese Archeoares. Quest’ultima ha inoltre reso disponibili radio guide per gruppi, la propria biglietteria elettronica e software che consentiranno un monitoraggio più puntuale del pubblico, con la raccolta e la lettura scientifiche dei dati sulla provenienza e la quantità dei visitatori, analizzando le provenienze geografiche ed utili quindi per correggere la promozione ed adeguare i servizi. «Nella registrazione della richiesta dell'audioguida, l’utente deve dichiarare il proprio codice d’avviamento postale – spiega Alessandro Sabella, assessore comunale al turismo – nei servizi offerti ci vogliono le informazioni, il turista non deve andare via senza sapere qualcosa che aveva chiesto».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione operatori di strutture ricettive, guide turistiche, responsabili del museo Pistoia Sotterranea. Archeoares fornisce i medesimi servizi al Polo monumentale del Colle del Duomo di Viterbo (museo, Cattedrale, palazzo dei Papi), ai palazzi papali di Anagni e Montefiascone ed a Civita di Bagnoregio, località quest’ultima che conta oggi circa un milione di turisti l’anno. La cattedrale, durante l’apertura, sarà vigilata da volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di Pistoia.

Nell'edificio, tra i vari tesori, spicca ovviamente l’Altare argenteo di San Jacopo, il Reliquiario di Lorenzo Ghiberti con la reliquia dell’apostolo Giacomo il Maggiore, noto a Pistoia come San Jacopo, patrono della città. La visita all’Altare argenteo costa 3 euro, quella al campanile 7. Le due in abbinamento si possono fare per 8,5 euro.

«È un investimento privato che arricchisce la proposta turistica – specifica Marco Leporatti, di Confcommercio – aprendo un quadrilatero della città che rimaneva chiuso al pubblico, agevolando le aziende del territorio visto il possibile prolungamento così del soggiorno turistico».

Si pensa a biglietti unici cumulativi tra varie attività, oppure a prenotazioni integrate. «Al tavolo sul turismo con associazioni di categoria e portatori d’interessi è emersa una carenza di rete tra i servizi offerti – osserva in merito l’assessore Alessandro Sabella – occorre un’informazione generale su cosa c’è a disposizione indipendentemente dalla gestione pubblica o privata, l’iniziativa va in questa direzione».