Troppi esposti all’amianto non lo sanno

PISTOIA. L’indagine e la prevenzione sulle malattie professionali si estende dall’eposizione all’amianto al rischio chimico. E a proposito di amianto, viene sottolineato come nell’ultimo anno proprio nella zona di Pistoia - rispetto al resto della Regione - c’è stato un rallentamento dell’attenzione da parte dei potenziali nuovi esposti, benché il problema sia tutt’altro che esaurito. È quanto emerso ieri mattinata nel corso dell’assemblea organizzata dall’Anmil e dal Centro documentazione amianto Marco Vettori nella saletta della pubblica istruzione. Assemblea che è servita per fare il punto e fornire i dati aggiornati al 2018 della sorveglianza sanitaria ex esposti amianto, di cui si occupa l’istituto Ispro della Regione Toscana. Presenti, oltre a Daniele Manetti dell’Anmil e Sandra Fabbri del Centro Vettori, c’erano anche il professor Pietro Sartorelli, responsabile della Medicina del lavoro dell’Azienda ospedaliera di Siena, il consiglio di fabbrica dell’Hitachi con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e il capogruppo di Fdi Lorenzo Galligani per conto del Comune di Pistoia.

L’Italia paga il ritardo

Se il problema dell’esposizione all’amianto è mondiale, ha detto Sartorelli, «considerato che le patologie da amianto hanno un’onda lunga, 30-35 anni dall’esposizione e dal maggiore impiego, in Italia l’epidemia è al culmine adesso e si prevede un calo solo a partire dal 2020. Questo perché la massima esposizione è stata tra la fine degli anni ’70 e metà anni ’80. L’Italia è stato il secondo produttore di amianto dopo la Russia e il ritardo italiano lo stiamo pagando adesso».

Crollati gli accessi

Ispro suddivide l’attività di prevenzione dal rischio di malattie professionali correlate all’esposizione all’amianto, in centri di primo livello (i primi accessi) e centri di secondo livello (quando il rischio esposizione è conclamato). I dati a loro volta sono divisi in Asl nord-ovest, Asl Centro e Asl sud-est. Nel 2018 a livello regionale ci sono state 735 visite, di cui 585 primi accessi e 150 visite follow-up. Dei primi accessi 548 soggetti sono risultati effettivamente ex esposti a seguito della valutazione dell’anamnesi occupazionale da parte del medico del lavoro, pari all’86,4% del totale dei soggetti visitati su invito e il 92,2% degli accessi spontanei. Salta all’occhio il numero esiguo delle visite nell’Asl Toscana Centro: 72 contro le 500 dell’Asl nord-ovest e le 163 di quella sud-est. «Dove mancano le liste bisogna sensibilizzare la popolazione puntando sulle presentazioni spontanee dei lavoratori – dice Manetti - Nell’Asl centro la partecipazione al piano di prevenzione amianto è molto bassa, un fatto dovuto alla mancanza di conoscenza del progetto da parte di esposti in pensione e con ha meno possibilità di rivolgersi al sindacato. Ora l’obiettivo deve essere quello di riuscire ad ottenere giustizia anche per i lavoratori dell’ex Breda e dell’indotto che sono stati esposti prima del 1992: anche l’ultimo decreto lascia fuori molti esposti ».

Rischio chimico

«La Regione Toscana, prima in Italia, col contributo di Anmil vuole andare oltre all’esposizione amianto, aggiungendo anche il rischio chimico. Gli obiettivi sono passati a tre: la sorveglianza sanitaria garantita agli esposti all’amianto; la sorveglianza sulle malattie asbesto-correlate non ancora riconosciute e, appunto, la creazione di un osservatorio tecnico insieme ad associazione ed enti pubblico sul rischio chimico, che comprende l’esposizione dei lavoratori a solventi, polveri e agenti chimici vari.