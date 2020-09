Nerazzurri, si riparte! Tante “X” fra i cadetti e Reggiana-Pisa vale davvero il primato

PISA. Il conto alla rovescia è finito: domenica 27 settembre alle 21 (diretta su Dazn) il Pisa di Luca D’Angelo inizia la sua nuova avventura nel campionato di serie in B sul campo della Reggiana, a porte semichiuse, ovvero con mille spettatori locali presenti “a invito” visto che l’Emilia Romagna ha dato il benestare a una cauta riapertura degli spalti, mentre in Toscana, almeno fino all’insediamento del nuovo presidente della Giunta regionale, resta tutto chiuso.



Allo stadio Mapei – Città del Tricolore il Pisa potrebbe schierarsi inizialmente con il 4-3-1-2: Perilli favorito su Loria in porta, Birindelli su Belli nella posizione di esterno destro, ballottaggio Vido-Masucci accanto a Marconi in attacco. Partono dalla panchina Palombi e Mazzitelli, due veri colpi di mercato che però sono appena arrivati e quindi non hanno alle spalle sufficienti allenamenti con il Psia per ipotizzare un’intesa sufficiente con i compagni.



A Reggio sono andati in 23: fuori per acciacchi fisici Alberti e Meroni, non è stato convocato Minesso che, come Zammarini e Nacci, potrebbe a breve trovare sistemazione in un’altra squadra (da valutare anche le posizioni di Quaini e Izzillo).I pronostici dei bookmakers favoriscono leggermente i granata (il segno 1 paga mediamente 2. 50 volte la posta giocata, il segno 2 più o meno la triplica) ma il Pisa va al Mapei Stadium per fare bottino pieno a piazzarsi in vetta alla classifica e in scarsa compagnia, visto che ben sei gare su otto fra venerdì e ieri sono finite in pareggio: soltanto Empoli e Venezia hanno fatto il pieno. Oggi pomeriggio alle 15 scenderanno in campo Cremonese e Cittadella.Secondo le ultime indicazioni, la Reggiana potrebbe schierarsi con il 3-4-1-2 e Voltan trequartista alle spalle di Zamparo e Mazzocchi. Assenti per infortunio il portiere Venturi e i difensori Costa e Rozzio, grande ex di turno, ma anche il centrocampista Varone difficilmente sarà della partita. Alvini lo porta in panchina, ma deve rinunciare anche allo squalificato Rossi in mezzo al campo. Subito dentro il nuovo acquisto Ajeti in difesa. In porta spazio al giovane di proprietà della Fiorentina Cerofolini.Questa situazione non ha tolto il sorriso al mister Alvini: «Mi fido dei miei ragazzi, sono molto sereno e felice per questo debutto in serie B. E mi voglio godere ogni momento insieme al mio staff, ai ragazzi e ai tifosi». Secondo il tecnico, al quale sarà consegnato il Leone d’Oro dal Comune di Fucecchio, il Pisa è una «Buona squadra, costruita con grande intelligenza e che può giocare con diverse soluzioni. Dovremo essere bravi noi a mettere in campo i nostri principi di gioco a prescindere da come si schiereranno in campo».Alvini è invece arrabbiato per i soli mille tifosi ammessi a vedere la partita (peraltro tutti locali): «È una vergogna, - dice. - Non condivido niente di questa gestione a livello nazionale. E non ne faccio una questione politica sia chiaro, ma non credo siano state decisioni corrette. Trovo troppe disparità tra le varie situazioni e questa gestione non mi convince. Non vedo perché in uno stadio come il Giglio non può entrare il 20% della capienza con mascherina e giusto distanziamento».Reggiana-Pisa sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. In tv Il Rossocrociato di Gdtv alle 23 sul canale 14 dt. Alla stessa ora su 50 Canale la “Voce dagli spogliatoi”. Punto Radio Cascina sarà la Radio ufficiale della squadra nerazzurra oltre ad occuparsi del servizio di fonica dell’Arena con la voce ormai inconfondibile di Marco Guidi. Stasera la diretta stadio con Massimo Corsini, Paolo Sardelli e Gabriele Bianchi 91.1-91. 6 Fm o app. –