Gemmi: «Cammino scalzo per la città se ci salviamo»

PISA. 36 giorni dopo la promozione in B conquistata a Trieste, il Pisa si ritrova per il raduno all’Arena Garibaldi che anticipa il ritiro di Storo. I nerazzurri domani partiranno per il Trentino ed attualmente si trovano a Montecatini dove stanno svolgendo le visite mediche ed i test atletici. Domenica a Storo la prima uscita ufficiale con una rappresentativa locale. Tutti presenti al raduno, a cominciare da capitan Davide Moscardelli, che ha subito voluto salutare i tifosi con un simpatico post su Instagram, e l’allenatore Luca D’Angelo, il quale si appresta ad affrontare la sua prima stagione in B. . Tanti sorrisi e tanta voglia di ricominciare subito il percorso iniziato a gennaio scorso con un Pisa che ha messo insieme una striscia di 23 risultati utili di fila. È il primo giorno di scuola anche per il diesse Roberto Gemmi, altro esordiente in B, reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, anche a livello personale, visti i buoni affari messi a segno. Il direttore sportivo nerazzurro ha lavorato molto in questa prima parte di stagione per costruire una squadra pronta ad affrontare la nuova realtà della serie B, con ambizione ma anche con molta umiltà. «Ripartiamo con entusiasmo - esordisce Gemmi -. La scorsa stagione è stata straordinaria, ma i ricordi ora vanno messi nel cassetto e dobbiamo prepararci ad affrontare una categoria importante e difficile come la serie B».



Sono arrivati Francesco Belli e Ramzi Aya in difesa, ma sul taccuino di Gemmi, dell’allenatore D’Angelo e dell’amministratore delegato Giovanni Corrado ci sono almeno un giocatore per reparto. Soprattutto però si pensa anche a sfoltire una rosa che inizia la stagione con ben 35 giocatori. «Il mercato è sempre work in progress, ma stiamo lavorando soprattutto sulle uscite. I numeri non si possono cambiare e qualcuno deve partire, chi in prestito e chi a titolo definitivo». Differenze con lo scorso anno? «Poche. E il solito mercato, in cui speriamo di fare le cose giuste». Ma rispetto al passato ci sono meno soldi in giro? «Non guardo tanto alle situazioni delle altre squadre. In generale però la situazione è un po’ bloccata, ma siamo solo all’inizio».



Sono rientrati dai prestiti molti giocatori, tra cui due giocatori importanti come. Entrambi sono di nuovo in partenza? «Eusepi e Zammarini sono sulla lista dei partenti, ora faranno il ritiro e poi vedremo». Anchestanno per esser ceduti: «Con alcune trattative siamo avanti, ma avanti nel calcio vuol dire poco. Conta quando arrivano le firme, ma un po’ di chiacchierate le abbiamo fatte anche per questi due calciatori. Purtroppo non si può ragionare troppo sulla tempistica nel mondo del calcio di oggi». In tanti chiedono se Arrighini sia un obiettivo reale per l’attacco. «Con Arrighini e il suo agente non ho mai parlato - risponde Gemmi -. È un giocatore che reputo forte, ma al momento non è un’idea che ci è entrata nella testa».Invecesono ormai due giocatori del Pisa? «Ho parlato in questi giorni con entrambi, ma non sono ancora così vicini come dice qualcuno. Ci stiamo lavorando, sono due dei nostri obiettivi in entrata». In serata poi l’annuncio ufficiale di Siega. Quale obiettivo per la prossima stagione? «Sarò chiaro, perché altrimenti rischiamo di passare per presuntuosi. Se il Pisa si salva all’ultima giornata di campionato vado scalzo per tutta la città. L’obiettivo principale è la salvezza, è ovvio che ogni partita inizia sullo 0-0 e vedremo strada facendo come vanno le cose. Dobbiamo restare con i piedi per terra perché in B abbiamo poco da insegnare e molto da imparare».BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.