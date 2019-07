Pisa, due colpi a sorpresa in dirittura d’arrivo Asencio dal Genoa e Siega dal Cittadella

PISA. Due colpi tenuti finora segreti sono in dirittura d’arrivo per i nerazzurri, e sembrano indicare una netta propensione a tornare al 3-5-2. Li hanno rivelati ieri Sky Sport e gianlucadimarzio.com.



Il primo è il centravanti Raul Josè Asencio Moraes, melgio conosciuto come Asencio. Classe 1998, nativo di Villarreal, nazionalità ispanico-brasiliana, il suo cartellino è del Genoa che lo girerebbe al Pisa in prestito; il procuratore è Mino Raiola. Fece sfracelli nella Primavera rossoblù tra stagioni fa, all’età di 16 anni: 18 gol in 21 partite. Poi è andato in prestito in B ad Avellino e Benevento, in tutto 52 partite e 10 gol. Potenzialmente è un giocatore pazzesco, stiamo a vedere se matura dler tutto quest’anno.



Il Pisa sta inoltre per piazzare un altro colpo sulle fasce dopo l’arrivo di: è quasi fatta per l’arrivo dal Cittadella, classe 1991, esterno sinistro a tutto campo con 263 partite nel suo curriculum e anche 33 reti visto che “nasce” come attaccante. È un mancino che può giocare anche sulla destra. Diversamente da Asencio, arriverebbe a titolo definitivo.A questo punto il mercato del Pisa potrebbe andare in standby a parte l’acquisto di un centrocampista esperto (probabilmente un vice) e valutare con calma durante il ritiro e con le prime gare ufficiali l’assetto della squadra, senza eccessive pressioni e badando soprattutto a sfoltire la rosa (con Siega saremmo già a 20 Over, due più del consentito). Salvo ovviamente che si presenti qualche occasione irrinunciabile.Si avvicina l’inizio della prima fase di preparazione precampionato: i nerazzurri, dopo due giorni di preritiro a Montecarini a partire da lunedì 15, partiranno mercoledì 17 per raggiungere la Valle del Chiese in Trentino, dove resteranno ospiti dell’Hotel Castel Lodron di Storo fino a lunedì 29 luglio effettuando allenamenti doppi (mattina e pomeriggio) presso lo Stadio “Grilli”, struttura che ospiterà anche tre test match amichevoli, tutte alle ore 18: domenica 21 Pisa – Selezione Locale, mercoledì 24 Pisa – Bari, domenica 28 Pisa – Eto Futball Kft (serie B ungherese).Il consiglio federale della Figc, a fronte delle valutazioni della Covisoc, ha decretato l'esclusione dal campionato di Serie B del Palermo per inadempienze.Al posto del club rosanero (che eventualmente potrebbe ripartire dalla D con una nuova proprietà “garantita” dal Comune) è stato ripescato il Venezia. Ha detto ail Dg«Dopo due mesi di agonia e sofferenza, è stata messa la parola fine a questa incresciosa e negativa parentesi del calcio, ma noi non dimentichiamo quando successo: poteva essere una situazione evitabile, noi adesso ne paghiamo comunque le conseguenze».In serie C sono state riammesse Virtus Vecomp, Fano e Paganese, ripescate Modena e Reggio Audace (ex Reggiana).Il Pordenone ha comunicato ieri l’ingaggio dell’attaccante Luca Strizzolo, classe ’92: arriva in prestito dalla Cremonese. La Ternana (serie C) ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo dall’Atalanta del difensore Emanuele Suagher che ha firmato un contratto fino al 2021.Dai 700 euro per la tribuna Vip ai 160 per la curva, passando per i 600 della tribuna centrale, i 380 della tribuna laterale e i 285 per la gradinata. Dopo l’inizio delle prelazioni a Pisa, è stata presentata allo stadio di Livorno la campagna abbonamenti degli amaranto. Prezzi più alti ma uno sconto del 10% concesso ai possessori della tessera lo scorso anno. Attenzione però, i sottoscrittori avranno diritto a 18 partite, con la diciannovesima in cui sarà indetta la "giornata amaranto". Con il Pisa? Forse. Questi i prezzi (interi) del Pisa, ma per 19 partite: Tribuna superiore 610 euro, Tribuna inferiore 420 euro, Gradinata 295 euro, Curva 170 euro.