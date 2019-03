Lisi segna, Gori conserva: il Pisa espugna Chiavari (1-0)

CHIAVARI. Il Pisa segna, soffre, stringe i denti, vince e vola momentaneamente al secondo posto in classifica assieme al Piacenza. Con un gol di Lisi in chiusura di primo tempo i nerazzurri si impongono per 1-0 a Chiavari con l’Albissola grazie anche ad almeno due parate decisive di Gori nella ripresa. Nel maxi recupero di sette minuti veniva espulso l’attaccante di casa Russo, per un brutto fallo a gioco fermo su Marconi. Lo stesso attaccante nerazzurro coglieva una traversa clamorosa poco prima del fischio finale. Non è stato il Pisa entusiasmante visto con la Carrarese, ma contro una squadra in piena lotta per non retrocedere contava solo portare a casa i tre punti. Alla fine grande gioia per la squadra e per gli oltre 1.300 tifosi giunti in Liguria, che hanno sostenuto incessantemente i ragazzi di D’Angelo che hanno conquistato la nona vittoria stagionale fuori casa.

CI PENSA LISI

D’Angelo conferma il 4-3-1-2 ed effettua un solo cambio rispetto all’undici di partenza che ha battuto la Carrarese, rilanciando tra i titolari Moscardelli e tenendo inizialmente Marconi in panchina. Lavezzini, alla seconda gara sulla panchina dei liguri, deve rinunciare all’infortunato Cais in attacco e punta sul tridente con Bezziccheri, Martignago e Cisco. In realtà il 4-3-3 dei padroni di casa diventa un 4-5-1 che cerca di limitare l’azione del Pisa, che però sfiora subito il gol con Verna che calcia sull’esterno della rete su assist di Minesso. I nerazzurri però, pur tenendo il pallino del gioco, in avvio faticano a creare occasioni e a trovare spazi, rischiando qualcosa sulle ripartenze dell’Albissola, ma Meroni, Birindelli e anche Minesso, in fase di ripiegamento, sono attenti nelle diagonali e Gori nel primo tempo non deve effettuare parate degne di nota. Anche Albertoni non suda le proverbiali sette camicie almeno fino alla mezz’ora quando si allunga sul tiro al volo del solito Verna, bravo anche nel gioco di sponda, su cross di Lisi da sinistra. Il Pisa insiste ma concede un’altra ripartenza conclusa alla stelle da Bezziccheri al 33’. I nerazzurri iniziano ad alzare i ritmi e passano in vantaggio al 41’ con una pennellata di Lisi che sorprende Albertoni sul secondo palo. Dopo il gol ci prova anche Moscardelli che calcia alto dal limite dell’area.

Nel secondo tempo Lavezzini tenta subito la carta del doppio cambio e inserisce il più offensivo Silenzi al posto di uno spento Cisco e toglie Calcagno, in grandissima difficoltà con Lisi, per Oliana. Moscardelli ci prova in almeno due circostanze, una in rovesciata su cross di Di Quinzio, ma al tiro non è la sua giornata migliore, sarà sostituito da Pesenti, mentre Gori mette il primo mattone sulla vittoria con una bella parata sull’insidioso diagonale dal limite di Damonte. L’Albissola ci prova anche con Oukhadda ma prima Verna e poi Benedetti, grande prova la sua, sventano la minaccia. D’Angelo cerca di gestirla con i cambi, ma i nerazzurri rischiano grosso a dieci minuti dal termine quando Balestrero calcia a colpo sicuro e Gori respinge con i pugni, sul proseguo dell’azione Silenzi mette sul fondo di testa. Nei sette minuti di recupero l’Albissola prova a spingere buttando qualche pallone in area, ma è il Pisa ad andare vicino al raddoppio per due volte con Marconi, subentrato al posto di Masucci, che prima centra in pieno la traversa e poi mette sul fondo di testa. L’Albissola era in 10 da pochi istanti per il rosso diretto a Russo. Il fischio finale di Miele è una liberazione per tutti. Adesso il Pisa è secondo, in attesa di vedere cosa farà stasera il Piacenza con l'Alessandria, e pensa già alla sfida con la Juventus Under 23 per proseguire questa marcia spettacolare. Da dicembre a oggi i nerazzurri sono stati sconfitti solo ad Arezzo e hanno conquistato 41 punti in classifica. Senza contare i progressi di una difesa che ha subito appena 3 gol nelle ultime 9 gare con super Gori imbattuto dal recupero vinto con la Pro Vercelli.

IL TABELLINO

Albissola-Pisa 0-1

Albissola ( 4-3-3): Albertoni; Calcagno (1' st Oliana), Nossa, Rossini, Oprut (46' st Bartulovic); Damonte, Moretti, Oukhadda (22' st Russo); Cisco (1' st Silenzi), Martignago, Bezziccheri (12' st Balestrero). A disp.: Piccardo, Bambino, Mahrous, Gulli, Sibilia, Durante, Gargiulo. All. Lavezzini

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Meroni (38' st Buschiazzo), Benedetti, Lisi; Verna, Gucher, Di Quinzio (38' st Brignani); Minesso (20' st Izzillo); Moscardelli (13' st Pesenti), Masucci (20' st Marconi). A disp. D'Egidio, Kucich, Masi, Marin, Gamarra, Lidin. All. D'Angelo.

ARBITRO: Miele di Torino.

RETE: 41’ pt Lisi.

NOTE. Espulso Russo per un fallo a gioco su Marconi al 51’ st. Ammoniti: Masucci, Oliana (A). Angoli: 7-8. Recupero: 0 e 7’.