La scommessa del pizzaiolo Roberto: «Col Covid mi son messo a fare panettoni»

Il progetto era già quasi operativo visto il successo dello scorso anno, la pandemia non ha fatto altro che mettergli le ali. La crisi morde, nella ristorazione si fa sentire parecchio, l’asporto non dà i risultati sperati, e allora si pensa ad affiancare la produzione di pizze con una gamma di panettoni natalizi per affrontare questo momento difficile.



«Piangersi addosso non ha senso», parola di Roberto Muscas, 48 anni, titolare insieme alla moglie Simona Marsicano della pizzeria Gusto al 129, in via Sighieri a Pisa, che, per affrontare questo cambiamento senza precedenti, oltre alle pizze, si è messo a fare i panettoni. «Bisogna reinventarsi – afferma l’imprenditore – per non farsi travolgere dagli eventi». E lui di forza e coraggio ne ha da vendere. In questi mesi di stop forzato non è stato con le mani in mano, ha anche ampliato il locale (che quest'anno si è aggiudicato i “due spicchi” dalla rivista Gambero Rosso) in attesa della ripartenza e avendo una certa dimestichezza con l’arte bianca, grazie ad un corso e ad un diploma guadagnato all’Università della pizza del Mulino Quaglia, Muscas si è messo a fare i panettoni. Insomma da pizzaiolo si è trasformato in un abile pasticciere. Un passo non semplice, ma preparato già da qualche tempo, che in questo periodo dettato dalle rigide leggi del Covid si è dimostrato più che azzeccato. Le attrezzature erano già state acquistate e lo scorso anno c’era stato un timido assaggio di panettoni a ridosso delle festività. Poi il Covid e la decisione di buttarsi nel progetto in maniera convinta.



In questi giorni la produzione procede a ritmo serrato e grazie alla creatività di Roberto Muscas, a materie prime sceltissime e ad una discreta gamma di gusti (tra panettone classico, al cioccolato, con arancia, pere e aromatizzato alla grappa) il prodotto sta andando alla grande. «Direi che in questo periodo sono più impegnato al forno con impasti dolci che a preparare le pizze». I panettoni firmati Muscas stanno varcando le soglie del negozio grazie alla fiducia dell’Officina del Gusto, un marchio pisano che ha deciso di distribuirli nel proprio punto vendita e grazie alle richieste fuori città arrivate sullo shop online. «Ho alcuni ordini da spedire nel Lazio – afferma Muscas – e in Molise». Insomma, l’importante è restare operativi. «Questa pandemia ha stravolto le carte in tavola – conclude Muscas –. Abbiamo avuto tutti una riduzione media dell’85-90% del fatturato. Una situazione non semplice per chi vive del proprio lavoro, ma non dobbiamo abbatterci e trovare in noi stessi le risorse per poter andare avanti e cavalcare questo momento di crisi».