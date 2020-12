Aeroporto di Pisa: -73% di passeggeri e perdite per 13 milioni. Naldi: «Scenario di incertezza totale»

PISA. «Ci troviamo dentro uno scenario di incertezza totale. Previsioni? Abracadabra è l’unica risposta possibile». Roberto Naldi, in rappresentanza dell’azionista di maggioranza di Toscana Aeroporti, ovvero Corporacion America, non nega l’evidenza intervenendo nella seduta del consiglio comunale dedicata alla crisi degli scali regionali.



I numeri tratteggiano il quadro del settore in tempo, prolungato, di Covid: nei primi nove mesi del 2020 Toscana Aeroporti ha perso il 62% dei ricavi rispetto all’anno precedente. Il Galilei ha registrato una flessione del traffico passeggeri del 72,9% e la situazione non è certo in miglioramento: a novembre hanno operato 9 compagnie contro le 16 del 2019, per 20 destinazioni contro 56. Alcune hanno già comunicato ulteriori cancellazioni, tanto che nei martedì lo scalo è a zero voli. La perdita dei ricavi è di 13 milioni di euro.



Uno dei principali fronti di preoccupazione riguarda i lavoratori. «Attualmente - dice Naldi - tutti i 900 dipendenti di Toscana Aeroporti sono in cassa integrazione a rotazione. A questi va aggiunta la situazione difficilissima per i dipendenti con contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato part-time, a cui non abbiamo potuto prolungare l’incarico visto proprio il ricorso alla cassa integrazione. Per non parlare dei nostri sub-concessionari come bar, negozi, ristoranti, autonoleggi. Ora al Galilei le attività commerciali aperte sono 3 rispetto alle 29 pre-Covid, con evidenti impatti sui dipendenti». A marzo scadrà la cassa integrazione «e senza un rifinanziamento e con il traffico ancora lontano dai livelli del 2019 la riduzione della forza lavoro sarà inevitabile», sottolinea Naldi, pur dichiarandosi «fiducioso» su una proroga degli ammortizzatori sociali. Ma il fondo da 10 milioni di euro annunciato dalla Regione? «Servirà soprattutto per marketing suport e capex, con effetti diretti sulla salvaguardia dell’occupazione. Ora però è decisivo che il governo metta in atto una serie di misure a sostegno del sistema aeroportuale nazionale».Di pari passo vanno le prospettive per gli investimenti, a cominciare dal restyling del Galilei: un terminal da 7-7,5 milioni di passeggeri. La frenata è evidente: «In questa fase gli investimenti in infrastrutture sono limitati ad interventi di manutenzione e sicurezza. Non avrebbe alcun senso, d’altronde, disperdere risorse per incrementare la capacità aeroportuale, che oggi si attesta comunque a 5,2 milioni di passeggeri. Nel 2021 saremo fortunati se arriveremo a quota 2-2,5 milioni. Le risorse dovranno essere concentrate a recuperare un livello di traffico che sia almeno al 75% dei livelli pre-Covid, per poi poter riavviare gli interventi di sviluppo della capacità, quindi l’ampliamento Galilei. Su Pisa era già tutto pronto per i cantieri».Naldi non si avventura in previsioni, ma sul suo tavolo ha i dati che derivano dalle simulazioni di Aci Europe (l’associazione europea degli aeroporti): lo scenario più ottimistico prevede una ripresa dei livelli di traffico pre-Covid per la fine del 2023, quello più pessimistico sposta tutto al 2026.La programmazione comunque non è ferma. E si riferisce ad alcuni interventi in accordo con l’Aeronautica Militare, non previsti nel masterplan, per un valore di circa 16 milioni di euro. Si tratta dell’annessione a sedime civile di nuove piazzole per la sosta degli aerei («condizione essenziale per crescere») e del Cerimoniale da destinare a terminal di aviazione generale, oltre alla realizzazione di un nuovo terminal Cerimoniale per l’Aeronautica Militare ed un nuovo distaccamento dei vigili del fuoco («l’intervento da 300mila euro è partito»). La conclusione: «Ricordate che la contrapposizione tra Pisa e Firenze non esiste, è rimasta solo una visione ideologica senza fondamento». —© RIPRODUZIONE RISERVATA