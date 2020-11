Illegittima la revoca dell’avvocato Cavallaro, Toscana Aeroporti condannata a risarcirlo

Una nuova proprietà può cambiare i manager della società acquisita, ma per metterli alla porta deve motivare il venir meno del rapporto fiduciario nella delibera di revoca dell’incarico.



Non seguire questo passaggio significa incorrere nella sentenza emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze che ha condannato Toscana Aeroporti a risarcire i danni all’ex presidente della società, l’avvocato Costantino Cavallaro, con una somma di 64mila euro.



Respinta la richiesta anche di danno di immagine. I giudici hanno ritenuto illegittima la revoca del professionista dalla presidenza della società, avvenuta il 30 luglio 2014. Fu il primo passo del ribaltone in seno a Sat, la storica società di gestione del Galilei, la cui maggioranza venne acquisita da Corporacion America del magnate argentinoAll’avvocato Cavallaro spettano, quindi, secondo il verdetto, gli emolumenti che avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza naturale del mandato nell’aprile 2015.«Sono soddisfatto – spiega il professionista –. Era da tempo che volevo dire la mia su questo vicenda. È stato dimostrato che non esiste la giusta causa per la mia revoca, ma soprattutto che la nuova proprietà non ha motivato le ragioni del mio allontanamento».«Nel caso di specie, l’assenza qualsiasi riferimento esplicito alle cause che in concreto hanno determinato l’impossibilità di proseguire nella gestione della società in collaborazione con gli amministratori in carica al momento del subentro della nuova maggioranza, non permette di ritenere sussistente una giusta causa di revoca – si legge nella sentenza – . Di conseguenza, l’assenza di giusta causa di revoca, a norma dell’art. 2383, comma terzo, codice civile, obbliga la Società Toscana Aeroporti al risarcimento del danno in favore del signor Cavallaro».L’avvocato non ha mai metabolizzato del tutto quel passaggio anche traumatico da un punto di vista professionale (era presidente da otto anni,), ma soprattutto anticipatore di quello che a suo dire sarebbe stato l’asse della società più “fiorentino-centrico”.«L’ingegnerin assemblea aveva elogiato il mio lavoro da presidente – conclude l’avvocato Cavallaro –. E lui rappresentava gli argentini, i nuovi proprietari. E allora perché la revoca, senza indicare e spiegare il venir meno del rapporto di fiducia?» Il Tribunale scrive che quella delibera era illegittima. E l’ex presidente Cavallaro deve essere risarcito per il danno subìto. —