Una valigia piena di reati in calo in mano al questore in partenza da Pisa

PISA. Il questore Paolo Rossi è pronto al suo nuovo, prestigioso incarico, dopo la promozione riconosciutagli dal capo della Polizia. Per lui , ormai, si tratta degli ultimi giorni a Pisa. Dal primo novembre, infatti, prenderà servizio a Cagliari alla guida di una questura di capoluogo di regione.



Ieri mattina Rossi ha fatto visita alla redazione pisana de Il Tirreno, intendendo con questo ringraziare di persona i giornalisti con cui ha proficuamente collaborato in questi anni. «Sono convinto – ha sottolineato – di lasciare una città migliore sotto il profilo dell’ordine pubblico e dell’incidenza complessiva dei reati».

Un primo piano di Paolo Rossi

I dati, in effetti, gli danno ragione. Proprio l’altro giorno Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica annuale relativa all’indice della criminalità. Graduatoria che si basa sui delitti denunciati nelle province italiane e che indica Pisa al 17° posto con 4.236 denunce ogni 100mila abitanti, che rappresentano una variazione percentuale di -6,9 tra gli anni 2018 e 2019 e che fanno guadagnare 4 posizioni e scendere nella classifica nazionale delle città con più delitti dal 13° al 17° posto. In Toscana peggio di Pisa fanno, che si piazza addirittura al secondo posto dopo(7° posto) e(11° posto).

Guardando poi le classifiche parziali per tipo di reato, il calo delle denunce rispetto al 2018 è su più fronti: -14,3% per i furti, -17,6% per i furti con destrezza, -8,6% per i furti in abitazione. Un netto miglioramento rispetto, ad esempio, al 2017, quando Pisa era addirittura all’11° posto nella classifica nazionale, con un trend in crescita dei reati denunciati (al 6° posto in tutta Italia per i furti).



La tendenza all’ulteriore miglioramento viene rafforzata da dati molto più recenti, in possesso della stessa questura, riferiti al periodo che va dal primo agosto al 23 ottobre di quest’anno. Come si può vedere dalle tabelle pubblicate a fianco, rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti nel comune di Pisa scendono un po’ tutti i reati, dalle lesioni dolose ai furti, dalle truffe alle ricettazioni. Stesso trend per il territorio provinciale, in cui calano i reati connessi allo spaccio delle sostanze stupefacenti, le lesioni dolose, i furti, le truffe, le ricettazioni e le estorsioni.



Paolo Rossi, 61 anni, livornese di Antignano, sposato e padre di tre figli, è a Pisa dal gennaio 2018 dopo una permanenza a Prato. «Sono grato al capo della polizia Franco Gabrielli – ha detto il questore –. Ringrazio tutti i collaboratori, a ogni livello, che hanno lavorato con e per me. Senza di loro non ci sarebbero stati risultati. E un grazie anche al prefetto Giuseppe Castaldo che mi ha voluto conferire il titolo di commendatore. Pisa, inoltre, si conferma una città che viene tenuta d’occhio e monitorata dai vertici per valutarne i dirigenti».



A Pisa sono passati infatti Fulvio Della Rocca, poi diventato vice capo della polizia, Gianfranco Bernabei, ora questore a Bologna, Alberto Francini poi trasferito e promosso a Catania.



Al posto di Rossi arriverà il dottor Gaetano Bonaccorso, 58 anni, messinese, questore a Parma dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Cremona. È in polizia dal 1987, ha svolto incarichi investigativi, prima alla Squadra Mobile del capoluogo siciliano, poi in quella di Messina e, in epoca recente, di Genova. Molte operazioni contro la criminalità siciliana degli anni ’90/2000 portano la sua firma, così come molte indagini condotte nei confronti di organizzazioni criminali di stampo mafioso.