I senza nome dal 1983 ai giorni nostri: otto i cadaveri mai identificati

PISA. Molti di quei corpi senza nome sono trascinati per giorni e chilometri dall’Arno. Altri li hanno ritrovati in mezzo ai boschi. Uomini e donne il cui destino tragico ha lasciato solo un cumulo di oggetti dietro i quali si nascondono storie avvolte nel mistero. Sono 8, su un totale di 45 in Toscana, i cadaveri non identificati inseriti nel registro nazionale. Quello che si lega a doppio filo con i dati e i report del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Pisa è la seconda provincia in Toscana, più o meno negli ultimi 50 anni, ad aver registrato un così altro numero di corpi il cui nome resta ancora ignoto.



L’UOMO SENZA NOME DA 37 ANNI



È il 16 gennaio 1983 e siamo a San Miniato, località San Donato. L’Arno tra le sue anse è stato testimone da sempre del tragico epilogo di molte storie di persone scomparse. Chi è caduto nelle sue acque per una tragica fatalità, chi per una scelta volontaria ancor più drammatica. Mai nessun cadavere riaffiorato dal fiume non è stato riconosciuto. Almeno dal 1974, quando viene istituito un registro che raccoglie le denunce delle persone scomparse anche in provincia di Pisa. In quella fredda giornata di 37 anni fa, però, il corpo di un uomo riaffiora dalle acque. La presunta causa della morte è l’annegamento e colpisce l’unico effetto personale che la vittima ha ancora addosso: un fazzoletto azzurro con la lettera “A”. Potrebbe essere l’iniziale del suo nome, ma nonostante i molti dettagli, dagli indumenti indossati e dal segno particolare di una protesi dentaria fissa in oro/porcellana poco comune all’epoca, il nome dell’uomo non si saprà mai. Ha abiti di qualità, non può essere un uomo che vive per strada. Ha anche dei mocassini, misura 40, made in Italy. È morto da poche settimane, ma la sua storia resta come sospesa. L’uomo senza nome da 37 lunghi anni.Non è sempre l’Arno, però, a raccontare i momenti finali della vita di uomini e donne senza nome. E anche le cronache dei giornali di allora sembrano non aver intercettato il ritrovamento di un uomo morto in via Pascoli a Pisa. È il 13 marzo 2010 e la persona deceduta, dall’età compresa tra i 40 e i 50 anni, alto oltre un metro e ottanta e dagli occhi azzurri, sembra morto per cause naturali. Ha una cicatrice sull’addome, un trauma alla punta del naso e un foro al lobo destro per fare spazio a un orecchino. Indossa una tuta grigio scuro, taglia 50. E una giacca di un grigio più chiaro. Porta ancora le scarpe, numero 43 nere. È l’unico caso di cadavere ritrovato nel cuore della città senza soluzione. Non si sa chi sia quell’uomo, come sia arrivato in città e perché nessuno lo abbia cercato. Un giallo irrisolto da 10 lunghi anni.Dobbiamo riavvolgere il nastro del tempo fino al 27 marzo 1994. L’Arno restituisce il corpo di una donna. È morta da diversi mesi, tra i 4 e gli 8. Molti dettagli, ma di questa donna ritrovata nel comune di Cascina 24 anni dopo non si sa ancora il nome e la sua storia. Così come il corpo di una donna dai capelli rossi, scoperto a Montecalvoli il 9 marzo 2003. Un mese nel quale in provincia di Pisa sono stati ritrovati già diversi cadaveri non identificati. Come l’uomo morto in via Pascoli a Pisa. La donna di Zambra, invece, è tra i 45 e i 50 anni, è morta tra i 10 giorni e il mese prima del rinvenimento. Uno dei particolari che spiccano è il colore dei suoi capelli, un rosso piuttosto acceso. Che stride con il pallore di un corpo senza vita da tanti giorni. Il resto è avvolto nel buio: tra i segni particolari c’è la cicatrice di un appendicectomia. È vestita e ha dei monili. Ma il suo fascicolo non fornisce altri particolari, se non l’altezza: 164 centimetri. Ancora oggi di questa donna non si hanno altre notizie.Un macabro incrocio del destino fissa ancora a marzo, più precisamente il 18 marzo 2001, un altro ritrovamento. Sul Lungarno Pacinotti a Pisa riemerge il cadavere di un maschio di età compresa tra 20 e 30 anni. È alto un metro e ottanta e indossa dei pantaloni scuri strappati all’altezza della coscia, ha una cintura marrone e delle scarpe alte allacciate. Il fascicolo 268 che lo riguarda, però, non dice niente di più. A Calcinaia, il 16 marzo 2013, riemerge il corpo di un ragazzo di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Indossa solo un calzino e una scarpa. L’uomo è di origine asiatica o africana. Di lui restano solo un calzino, una scarpa Adidas numero 43 e una storia di vita sconosciuta.Il registro nazionale fornisce pochissime indicazioni: “14 luglio 2015, a Calci in zona boschiva rinvenuti resti di un maschio tra i 35 ei 45 anni”. La cronaca di quei giorni, però, racconta una storia. L’incendio del Monte Serra riporta alla luce, dopo le fiamme, un teschio e altre ossa. Un giovane uomo alto e robusto, morto da molti anni. Potrebbe trattarsi di un militare morto durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure una delle vittime del C-130 Hercules precipitato sul Monte Serra il 3 marzo 1977 (ancora marzo che torna sinistro tra cadaveri e ossa).Il registro è ancora telegrafico: “Resti umani a Pisa, ritrovamento il 31 luglio 2018”. La realtà e la fantasia, però, si uniscono a San Rossore. Sulla spiaggia del Gombo, vicino alla base militare, spunta dalla sabbia un piede con indosso un calzino. Pochi giorni dopo ecco un teschio. I reperti finiscono all’istituto di medicina legale a Pisa. E, macabra sorpresa, non apparterrebbero alla stessa persona. —