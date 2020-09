Covid, vittime altre due pensionate, in provincia si sfiorano i cento decessi

Un ricovero che aveva lasciato speranze, ma che alla fine si è concluso con un decesso.



È la sorte che tra ieri e lunedì ha accomunato le vite di Piera De Ranieri, 74 anni, di San Giuliano Terme, e Mirella Malacarne, 72 anni, di Ponsacco. La trincea di una guerra mai finita è sempre quella del Covid. Le due pazienti erano finite in ospedale con i sintomi del coronavirus. La preoccupazione c’era, anche se non al punto da dover temere un epilogo del genere. Le due pensionate sono scomparse, dopo una degenza ospedaliera, a distanza di un giorno l’una dall’altra. Un virus dagli effetti ancora letali e che in provincia ha già provocato 97 vittime.



Il dato sui positivi di ieri è di otto contagiati in più per un numero provinciale in aggiornamento pari a 1.534 casi. Ecco il dettaglio per comune: Pisa due, San Giuliano Terme uno; Capannoli e Ponsacco uno; Castelfranco di Sotto tre.In Toscana sono 14.707 i casi di positività al coronavirus, 56 in più rispetto a lunedì (17 identificati in corso di tracciamento e 39 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 56 casi odierni è di 38 anni circa (il 25% ha meno di 20 anni, il 33% tra 20 e 39 anni, il 23% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, l’11% pauci-sintomatico. Delle 56 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Campania). Il 54% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 10.175 (69,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 732.780, 4.731 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.368, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 117 (2 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in meno). La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 394 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 516 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 786 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 467, Firenze con 421, la più bassa Livorno con 218.Complessivamente, 3.251 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (27 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%). Sono 6.951 (403 in più rispetto a ieri, più 6,2%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 2.212, Nord Ovest 3.661, Sud Est 1.078).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 117 (2 in più rispetto a ieri, più 1,7%), 20 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 9,1%). —