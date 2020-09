Gli “occhi” dell’antincendio dedicati a Giuliano Manetti

PISA. Il 25 settembre di due anni fa, le immagini della colonna di fumo che si innalzava dal Serra facevano il giro dei media nazionali: l’incendio scoppiato il giorno prima stava divorando la montagna, i suoi boschi, le case, le aziende. Immagini terribili di fronte alle quali le istituzioni, il mondo delle associazioni e delle imprese, i singoli cittadini hanno lottato e poi saputo reagire con determinazione. E così, due anni dopo le fiamme che hanno distrutto oltre 1200 ettari di vegetazione la comunità che ha lottato e lotta per la difesa del proprio territorio si trova a ricordare quelle drammatiche ore in un luogo simbolo per la prevenzione del rischio incendi, la sala regia del sistema di video sorveglianza per monitorare la montagna .



La sala è stata intitolata al cittadino di Calci Giuliano Manetti. Gli occhi del Monte Pisano per proteggersi dalle fiamme sono frutto del gioco di squadra messo in atto all’indomani del rogo da Unicoop Firenze – e dalle sezioni soci Coop Valdera, Cascina, Pisa, Valdiserchio-Versilia - che, alla vista di case, olivi, vigneti e castagneti divorati dalle fiamme, si è mobilitata per scongiurare e prevenire situazioni simili al 24 settembre 2018. E ieri, alla presenza del sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, del Vice Prefetto Aggiunto di Pisa, Alessandra Petronelli, del primo dirigente divisione Polizia anticrimine della Questura, Virgilio Russo, del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, di Francesco Drosera in rappresentanza della Regione Toscana, dei presidenti sez. soci Coop Pisa e Cascina è stata intitolata a Giuliano Manetti la sala regia che ospita le 8 telecamere ad alta risoluzione interconnesse tra loro e collegate alla sala operativa di Protezione Civile. Alla cerimonia hanno preso parte anche il maresciallo dei Carabinieri di Calci e il comandante della polizia municipale di Calci, l’assessore Fabiola Franchi in rappresenta del Comune di Vicopisano, la responsabile della Protezione Civile Comunale e, tra gli altri, anche Andrea Di Benedetto, Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio e Gian Paolo Adami proprietari di strutture che hanno consentito di installare alcune telecamere. Gli occhi elettronici, già installati e funzionanti, serviranno a diversificare i controlli sugli incendi grazie al monitoraggio del bosco e a prevenire situazioni pericolose per il territorio e le persone. Il sistema di controllo, che permetteranno alla Protezione Civile e al sistema regionale di anti-incendi boschivi in prima battuta la verifica delle situazioni a rischio, ma anche la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle popolazioni e degli operatori, vanno ad affiancare una serie di dispositivi di sicurezza che mirano alla riduzione dei pericoli per chi vive o frequenta il Monte Pisano.



«Abbiamo voluto dedicare questo progetto – hanno detto Ghimenti e l’assessore alla Protezione Civile- alla memoria di Giuliano Manetti, cittadino calcesano e già Presidente del GVA Calci, che ha dedicato tante energie e impegno nella lotta contro gli incendi boschivi e nel formare le giovani generazioni sul tema dell’Aib». —