Nardini e Mazzeo, con 27mila preferenze, la loro sfida nella sfida trascina il Pd

PISA. «Ecco la forza di Pisa che ha sconfitto tutti». Eugenio Giani, fresco nuovo governatore della Toscana, li prende a braccetto nella sua San Miniato dove festeggia il successo elettorale. Da una parte Alessandra Nardini, dall’altra Antonio Mazzeo. I due consiglieri regionali del Pd rieletti a furor di popolo, si potrebbe dire: oltre 27mila preferenze in due. Nardini, da capolista, ha superato quota 15mila. Raddoppiando i consensi ottenuti cinque anni fa da outsider e portabandiera dei Giovani Democratici. Nel 2015 era stato di Mazzeo il record di preferenze.



Compagni di partito, ma opposti di corrente. Nardini l’orlandiana ortodossa e Mazzeo il post-renziano. La loro, in campagna elettorale, è stata una sfida nella sfida. Per la riconferma in prima battuta e per il peso nel partito pisano in prospettiva. Comitati elettorali aperti a trenta metri di distanza l’uno dall’altro, in Corso Italia. Espressione anche questa di un Pd pisano che si rilancia nelle sue contraddizioni: la segreteria provinciale passa da un commissariamento all’altro, eppure il risultato elettorale è andato oltre. «Ora la sfida è farli lavorare insieme», parola più parola meno, la battuta di Giani mentre si fa scattare foto insieme a loro tenendoli uniti sotto braccio.



Nel nuovo governo regionale entrambi avranno un ruolo. Corsia speciale per Alessandra Nardini, 32 anni, da Santo Pietro Belvedere, frazione di Capannoli dove è stata consigliera. Maturità scientifica al liceo XXV Aprile di Pontedera, poi iscritta alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa. Potrebbe avere un posto in giunta, anzi si dice abbia grandi chance di essere la vicepresidente. Una campagna elettorale a suon di incontri con i ministri, da Amendola a Provenzano. Da orlandiana di ferro, ha un filo diretto con il segretario Nicola Zingaretti dal quale è stata nominata responsabile nazionale del Dipartimento sulle disuguaglianze e le povertà del Pd.Mazzeo, 43 anni, già consigliere comunale a Pisa e renziano della prima ora, preferisce definirsi riformista. Ha iniziato la sua campagna elettorale “sfrecciando” sul Corso alla guida di una vecchia 500 gialla. «Questa macchina per me è un simbolo di speranza e di ripartenza perché è quella con cui, per la prima volta, arrivai a Pisa nel 1981 per accompagnare un’amica di famiglia a curarsi qui». Originario di Barile, un piccolo paese della provincia di Potenza, si è laureato in ingegneria elettronica all’Università di Pisa con un master in Management dell’innovazione alla Scuola Sant’Anna. Dopo gli studi ha dato vita ad una piccola realtà imprenditoriale ad alta specializzazione tecnologica.Nelle istantanee con Giani sorridono entrambi. Il Pd in cerca della retta via riparte da loro. Per entrambi la riconquista di Pisa, passando da quella di Cascina, è l’obiettivo. Sapranno ricompattare ed acquietare il partito? Mazzeo è esplicito: «Il nostro compito ora è rimettere insieme tutte e tutti, con Alessandra abbiamo davanti una grande responsabilità». E subito dopo lo è ancora di più: «La gente ha premiato noi, candidati giovani. Significa che vuole facce nuove. Dunque, tutti quelli che sono stati causa della sconfitta di Pisa devono fare un passo indietro». Nell’elenco mazzeiano non possono mancare certo esponenti orlandian-filippeschiani di spicco. Di rimando, Nardini sottolinea: «Questo voto è un avviso di sfratto alla giunta Conti. Ma se pensiamo agli accordi da vecchia politica tra noi non abbiamo capito niente e sprechiamo questo voto. A Pisa l’accordo va rifatto con i cittadini per rendere il Pd locale di nuovo combattivo e rappresentativo».Da più votata in provincia e da prima donna per preferenze in Toscana, esalta l’orgoglio femminile: «È bello che le elettrici e gli elettori abbiano dimostrato che una giovane donna può vincere. Dedico questa vittoria a tutte le donne che provano a rompere quei “soffitti di cristallo” che spesso ci impediscono di arrivare ai ruoli apicali». Mentre Nardini rilancia il suo indirizzo elettorale («c’è bisogno di sinistra e di ambientalismo»), Mazzeo insiste: «Occorre ripartire da una generazione nuova. In questa campagna elettorale si sono affacciati tanti giovani: le loro energie devono essere coinvolte e diventare protagoniste della nuova fase». Riunirà il suo comitato al Cep, l’ex quartiere rosso diventato il simbolo dell’avanzata leghista nel 2018. Giani osserva interessato, i commissari della segreteria provinciale vorrebbero sapere quando finirà il loro compito nella trasferta pisana.