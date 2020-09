Il candidato del Pd verso il rush finale: «Fermeremo la Lega. Siamo stati i primi a cadere e dobbiamo essere i primi a rialzarci»

PISA. Inutile nasconderlo. Ieri mattina nel comitato elettorale di Michelangelo Betti in molti speravano nel colpaccio. Gli oltre 6mila votanti in più alle urne. La vittoria di Giani in Toscana e a Cascina. La sensazione dell’aria che cambia durante la campagna elettorale. La speranza di una vittoria al primo turno c’era, poi lo spoglio delle schede ha decretato il ballottaggio con Cosentini, atteso anche alla vigilia del voto. «Uno ci spera sempre, ma la ragionevolezza diceva che sarebbe andata così ed è subito il momento di ripartire con la campagna elettorale», conferma il candidato sindaco. Una linea che Betti ha assunto già alle 11 di ieri, con neanche metà delle sezioni scrutinate. «Si profila un secondo turno con Cosentini», dichiarava più concentrato sui risultati delle liste che sullo spoglio per la corsa a primo cittadino.

«La Lega è scesa dal 34 a meno del 20%, questo dato indica quanto Cascina stia cambiando - sottolinea il candidato sindaco del centrosinistra -. È un risultato positivo, frutto del lavoro svolto non solo in campagna elettorale, ma in questi anni all’opposizione».Oltre che agli avversari l’attenzione era rivolta anche al proprio schieramento. In particolare al risultato del Pd che, sfiorando il 33%, riprende il ruolo di leadership a Cascina. «È andato molto bene ed è stato l’asse della coalizione», sottolineava Betti mentre discuteva con il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e riceveva i consiglieri regionali Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo, riletti con un pacchetto di preferenze da record.Presenze che indicano quanto la "battaglia di Cascina" sia uno scontro chiave per tutto un centrosinistra che, dopo le regionali, vuole ripartire.

Un quadro che, in serata, a spoglio ultimato, appare chiaro a Betti: «Siamo stati i primi a cadere, vogliamo essere i primi a rialzarci».La sfida del centrosinistra è anzitutto con la Lega «ma la nostra proposta - sottolinea il candidato - non è stata e non sarà solo in chiave antileghista. Il cuore del nostro programma è e resta Cascina. Dobbiamo parlare e motivare il nostro elettorato. Negli ultimi anni ha sempre vinto chi è stato capace di mobilitare il proprio elettorato».Parole che assumono un significato anche in chiave alleanze in vista del 4 ottobre. Per Betti è un tema sensibile, visto il mancato accordo con Cristiano Masi dopo 9 mesi di trattative.

«Già in campagna elettorale abbiamo detto che, in caso di ballottaggio, avremo parlato con tutte le liste civiche e tutte le forze che si rifanno al centrosinistra», sottolinea non lasciando emergere nessuna precisa volontà di un apparentamento.È certo, invece, che già da domani si riparte con la campagna elettorale tra la gente: «Questa sera (ieri, ndr) e domani (oggi, ndr) analizzeremo il voto, ma già da giovedì saremo al mercato per parlare ai cascinesi», conferma Betti pensando agli ultimi e decisivi giorni di campagna elettorale.