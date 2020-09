Arrivano gli stalli per monopattini, spazi riservati al servizio noleggio

PISA. “Noleggia un monopattino elettrico direttamente dal tuo smartphone e goditi un giro in città”. Così una delle società che si è aggiudicata il bando di Pisamo, per conto del Comune, lancia il nuovo servizio di monopattino-sharing. In questi giorni, al posto di alcuni stalli blu, sono spuntati in città stalli arancioni. Curiosità. Sorpresa. E qualche sorriso nel vedere il disegno stilizzato del monopattino. Si tratta delle basi, delle “stazioni” (sul modello Ciclopi), del servizio di sharing che sarà inaugurato la prossima settimana. Tra le società che si sono fatte avanti per la gestione, rispondendo al bando di Pisamo, due le vincitrici: una con sede italiana a Milano (Helbiz) ed una con sede a Verona (Bit Mobility). Si dice anche che ci fosse stato un interessamento da parte di una società cinese.



La nuova segnaletica stradale per i monopattini è in corso di realizzazione. In questi giorni riguarda l’intersezione via Ceci/via Bovio-via San Martino, parte prospiciente all’edicola; via Flaminio dal Borgo, presso la chiesa; via Toselli, in prossimità di Corso Italia; via Mazzini; via del Cottolengo, intersezione con via Mazzini; piazza Vittorio Emanuele II all’intersezione con via D’Azeglio; piazza Dante lato sud-ovest; via Roma all’intersezione con via Risorgimento, all’altezza dell’Orto Botanico, all’ingresso di Anatomia e all’intersezione con via Galli Tassi; via Santa Maria; via Nicola Pisano all’intersezione con via Rustichello e all’intersezione con lungarno Simonelli; via Andrea Pisano intersezione con via Bonanno Pisano.



«Lanciamo a Pisa una prima sperimentazione di micromobilità elettrica, con un servizio che metterà a disposizione di cittadini e turisti i monopattini elettrici in sharing», dice, amministratore unico di Pisamo. «Si tratterà di servizio di tipo free floating (flottante), ma regolamentato per preservare le zone di interesse artistico della città, a partire soprattutto dall’area di Piazza dei Miracoli. Come società che gestisce la mobilità urbana crediamo che la fase di ripresa delle nostre città dovrà essere fortemente caratterizzata da modalità di circolazione smart ed ecologiche. In questo senso, oltre al bando per i monopattini, stiamo lavorando per predisporre un nuovo servizio di bike sharing di tipo free floating, per poter sperimentare anche l’utilizzo di bici elettriche. I monopattini oggi e le bici elettriche più avanti saranno una chiave importante per godersi la città e il litorale con un tipo di mobilità sostenibile. Questi investimenti nella mobilità elettrica rappresentano un ulteriore passo in avanti per allineare la città di Pisa alle grandi città europee».I monopattini elettrici, che saranno gestibili attraverso smartphone, sono dotati di Gps per controllare il loro uso corretto. —© RIPRODUZIONE RISERVATA