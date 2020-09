«Con la fusione delle Camere di Commercio conseguenze negative per i territori»

PISA



«L’accorpamento metterà insieme tre economie molto diverse tra di loro rischiando conseguenze negative sulla tenuta dei territori». Dopo oltre sei anni alla guida della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini lascia l’ente di piazza Vittorio Emanuele. Il mandato si concluderà domani. Subentrerà un commissario che, in attesa di decisioni definitive, traghetterà la Camera di Commercio verso la fusione con le “consorelle” di Lucca e Massa Carrara che, insieme, daranno vita alla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.



Un unico soggetto per gestire e cercare di valorizzare economie e territori profondamente diversi. «Da parte del ministero c’è la volontà di portare a compimento il percorso e di concretizzare gli accorpamenti – sottolinea Tamburini – Questo vuol dire che la Camera di Commercio di Pisa scomparirà per dare vita ad unico ente con Lucca e Massa Carrara che si troverà a gestire territori ed economie troppo diverse tra di loro. Nella provincia di Pisa abbiamo un’economia basata soprattutto sulla meccanica e la lavorazione delle pelli, a Lucca le cartiere e a Massa un’economia fondata in particolare sui settori lapidei e della lavorazione del marmo. Economie diverse e diversificate che sarà difficile tenere insieme».Allo stesso tempo sarà complicato avviare percorsi di valorizzazione dei territori e di sostegno alle imprese locali. «La Camera di Commercio di Pisa è in ottime condizioni economiche-finanziarie e, nonostante il taglio del 50% del diritto camerale, riesce a versare un congruo contributo alle aziende locali – prosegue Tamburini facendo il bilancio degli ultimi anni di attività della Camera di Commercio – Sono molto soddisfatto di questo mandato, che non è stato certo semplice. È coinciso con la riforma camerale, che non abbiamo mai condiviso, e negli ultimi mesi anche con l’emergenza sanitaria. Proprio quando iniziavamo ad intravedere un’inversione di tendenza nell’economia, si è affacciata una nuova crisi. Nonostante tutto lasciamo una Camera di Commercio sanissima nei bilanci e nel patrimonio. Abbiamo lavorato per sostenere e promuovere le imprese e per valorizzare il territorio anche con la creazione del brand Terre di Pisa che inizia a dare grandi risultati».Per Tamburini occorre adesso mettere in campo strumenti innovativi per affrontare una crisi economica ed occupazionale che rischia di scaturire dal periodo di lockdown, dal blocco dei mercati e dalle difficoltà di ripartenza del mondo produttivo. «Le conseguenze economiche della pandemia saranno pesanti ed influiranno soprattutto nei settori del turismo e della moda – il timore di Tamburini – C’è molta preoccupazione, ma gli effetti peggiori probabilmente non li stiamo ancora vivendo.

Inizieremo ad avvertirli tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021. C’è ancora un po’ di tempo per mettere un argine alla crisi: per le aziende è necessario mettere a disposizione immediatamente liquidità, occorre promuovere con più incisività il made in Italy e mettere in campo strumenti nuovi ed innovativi per sostenere le imprese. L’eco-bonus, ad esempio, può essere molto utile per rimettere in moto l’edilizia, ma per gli altri settori è necessario trovare un sistema per dare lavoro alle imprese: un bisogno sempre attuale, che in questo periodo lo è ancora di più»