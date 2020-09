Condotta danneggiata, maxi conto al condominio per riparare la perdita

PISA. Oltre 45mila euro per mettere fine ad un perdita d’acqua. È quanto prospettato da Acque Spa ad un condominio di lungarno Guadalongo, da più di un mese costretto a convivere con un’importante perdita d’acqua dalla tubazione stradale che alimenta i rubinetti dello stabile. Il gestore idrico addebita infatti ai condomini i costi dell’eventuale intervento di sostituzione della vecchia conduttura, ai quali si aggiungono circa 10mila euro per interventi di adeguamento interni allo stabile per l’allaccio ed altre opere connesse alla sostituzione. Un conto complessivo di circa 55mila euro per far fronte allo spreco d’acqua ed ai costi maggiorati in bolletta che le 17 famiglie residenti nello stabile di lungarno Guadalongo sono costrette a sostenere da oltre un mese.



«Lo stabile presenta una perdita nella tubazione di adduzione alimentata da un contatore che si trova in via Cattaneo e che passa sotto altri fabbricati - spiega Roberto Mariotti, titolare della Mariotti amministrazione che gestisce il condominio -. Da qui l’esigenza di sostituire la tubazione». Alla richiesta di intervento di Acque Spa è seguita però quella che l’amministratore definisce una «triste sorpresa». «Acque non ha mai dotato il tratto di lungarno Guadalongo di una tubazione centrale di acqua in quanto non ritenuta economicamente conveniente - spiega Mariotti -. Il condominio, secondo i regolamenti del gestore, deve quindi provvedere a sue spese alla sostituzione di oltre 150 metri di tubazione per un importo di oltre 45mila a cui aggiungere le spese (circa 10mila euro) necessarie per vari interventi di adeguamento all’interno della proprietà condominiale. Ciò significa che ogni famiglia dello stabile deve spendere quasi 3.500 euro per avere l'acqua in casa».



La condotta idraulica principale che rifornisce la zona si ferma infatti all'angolo tra piazza Guerrazzi e via Cattaneo (per poi proseguire lungo quest'ultima): gli stabili che sorgono su lungarno Guadalongo sono allacciati attraverso una rete di tubature minore a quella principale che attraversa via Cattaneo. Una probabile lesione alla condotta che rifornisce lo stabile provoca da oltre un mese la dispersione di circa un metro cubo di acqua al giorno. Un'importante quantità di acqua sprecata (che pesa anche sulle bollette dei condomini) che i proprietari stanno cercando di preservare.Il tentativo di avviare rapidamente la sostituzione della condotta è stato però bloccato dal regolamento di Acque e dal maxi conto che rischia di ricadere sui condomini. «Un bene primario come l'acqua può essere sottoposto ad una regola di profitto, tenendo anche conto del risultato del referendum che ha visto ribadire che l'acqua deve essere un bene pubblico?», si chiede Mariotti.«E se queste famiglie non hanno la disponibilità economica per provvedere all'intervento - conclude l'amministratore - saranno lasciate dal gestore senz'acqua?». Interrogativi, arrivati anche sulle scrivanie di vari assessorati, rimasti per il momento senza risposte.