Le sagre al tempo del covid. «Siamo una grande famiglia, la pandemia non ci ha fermato»

MADONNA DELL'ACQUA. Le sagre al tempo del coronavirus rappresentano una grande occasione di socializzazione nel rispetto delle regole e con la voglia di tornare a fare anche cose semplici. Quelle che la pandemia ci ha tolto verso la fine dello scorso inverno. La Sagra delle pallette ai funghi di Madonna dell’Acqua, con grande impegno e determinazione dei promotori che non si sono dati per vinti nonostante le oggettive complicazioni legate alla pandemia, è riuscita ad unire un paese intero, non solo negli ultimi due weekend, e si prepara al gran finale del 4-5-6 settembre, in concomitanza con la festa triennale di Madonna dell’Acqua.



Le origini e l’attualità della festa di paese. La sagra che vede come piatto forte la famosa polenta nasce nel 1975 alla parrocchia del Santissimo redentore di Madonna dell’Acqua. Dopo pochi anni si trasferisce al campo sportivo di Madonna dell’Acqua dove vi resta fino al 2016. Dal 2019 la sagra è tornata a vivere proprio nella parrocchia dove tutto era iniziato, come ci racconta una delle volontarie, Barbara Nardelli: «Siamo come una famiglia da più di quarant’anni. L’impegno di quest’anno è stato ancora più difficile ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto in questi ultimi due fine settimana». La signora Barbara ha iniziato come cameriera a fine anni Settanta e adesso è una delle tantissime volontarie della cucina: «Siamo riusciti a coordinarci bene in ogni settore, dalla cucina agli steward, alla sicurezza e a chi si occupava dei vari stand. Abbiamo unito a tavola sia i credenti che i non credenti. È stato un grande successo».



Il tutto grazie all’impegno di ben 130 volontari e del parroco di Madonna dell’Acqua, padre, che sono riusciti ad organizzare il tutto nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e del divieto di assembramenti. Tutti hanno indossato la mascherina, compresi i bambini più piccoli che servivano ai tavoli, e a ogni cambio turno avveniva la sanificazione. Le prenotazioni, anche in occasione del fine settimana conclusivo, si fanno su Internet con il “Salta la fila”. «Non ci sono stati problemi particolari, anzi la gente ci chiamava per le informazioni e ogni sera abbiamo fatto il pienone – spiega padre Martin –. Fino a quando le ordinanze ce lo consentivano abbiamo fatto anche il ballo liscio. L’aspetto più importante è che la voglia di uscire e stare insieme ha vinto sulla paura di stare a casa».Una pandemia che ha messo in difficoltà la comunità di Madonna dell’Acqua dal punto di vista materiale (i problemi economici sono aumentati), ma anche da quello spirituale vista l’impossibilità per alcuni mesi di potersi incontrare e confrontare in parrocchia. Lo stesso padre Martin è stato un punto di riferimento per tante famiglie in questi ultimi tempi e la sagra ha rappresentato un passo in avanti importante da cui ripartire. «Dobbiamo ringraziare la Misericordia di Pisa, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio e l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, che ci ha dato il nulla osta per fare la sagra nei campi di proprietà della nostra parrocchia in via di Murella». Alla sagra hanno partecipato anche alcune personalità della politica, come il senatore Manuel Vescovi.I veri protagonisti, però, sono i volontari, a cominciare dai patriarchi che hanno dato il via a questa avventura 45 anni fa e sono ancora presenti: Mario Franco Bellucci, Loreno Alberti, Nara Martinucci, Cesare Bandiero, Gino Chianucci, Giuseppe Santerini, Solange Santerini, Giuliano Chericoni e lo storico cuoco Riccardo Arrighi. Per l’organizzazione i responsabili sono Giorgio Corti e Venanzio Fonte, per la musica Giuliana Cappelli e Barbara Nardelli, alla griglia Federico Soldani, al parcheggio Giuseppe Santerini e Sergio Sbrana, al buffet Paolo Carta e Andrea Maccanti, alla friggitrice Carla Ricci e Laura Masoni, per i camerieri Valeria Luschi e Beatrice Raspolli, alla sicurezza Riccardo Della Longa e Daniele Ventricini, alla pesca di beneficenza Claudia Cappagli ed Eloise Sbraga, alle pulizie Angela Cocozza, Emma Cirafici e Leonardo Cappelli. Hanno contribuito all’allestimento del locale Emiliano Burichetti e Matteo Beconcini.