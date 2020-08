Restano prigionieri in casa dopo la vacanza: «Troppe richieste per fare il tampone»

Scelgono di andare in vacanza all’estero, su un’isola greca, per fuggire alla calca delle spiagge “italiche” e al rischio assembramento e contagio da Covid-19. Ma al ritorno si ritrovano confinati a casa, impossibilitati a tornare al lavoro in attesa di un tampone che loro per primi vogliono fare ma che il sistema sanitario non è in grado di assicurargli nei tempi previsti: troppe richieste e tutte insieme. A denunciare una situazione al limite del paradosso è Irene Sartori, ventottenne pisana da poco tornata in città dopo una vacanza a Rodi con il fidanzato. Rodi, cioè Grecia, cioè uno di quelli «che adesso vengono considerati i cosiddetti “Paesi untori”», afferma Irene.

«Io e il mio ragazzo siamo tornati in aereo a Pisa dall’isola di Rodi sabato sera: premetto che eravamo partiti, come tutti del resto, ignari di tutte le problematiche che ci sarebbero state al nostro ritorno e che avevamo scelto la Grecia, Rodi in particolare, proprio perché volevamo evitare luoghi affollati (quali Sardegna, Puglia e le spiagge italiane) e passare una vacanza in piena sicurezza e tranquillità».





«Gran parte delle spiagge erano praticamente vuote, con gli ombrelloni più vicini che ho visto distanziati minimo di 5 metri l’uno dall’altro, la movida era scarsa se non assente e i locali (bar e ristoranti) rispettavano le regole di pulizia delle superfici e mascherina. Abbiamo fatto una vita molto più morigerata e asociale laggiù di quella che io e i miei coetanei conduciamo abitualmente nella vita quotidiana a Pisa. Però il governo improvvisamente ha deciso che chiunque ritorni dalla Grecia, senza considerare che la Grecia non è solo Mikonos e discoteche, è un possibile appestatore. Però gli assembramenti in tutte le spiagge italiane sono leciti, le feste di Ferragosto pure e nelle discoteche tutto a posto finché si riescono a fare le serate piene entro il 15 agosto».«Sono perfettamente d’accordo nel fare il tampone e lo faccio più che volentieri visto che non voglio nessun tipo di responsabilità verso le persone a me più care. Ma gradirei tanto che chiunque sia stato in vacanza nei posti più affollati venga controllato, visto che gli stranieri che adesso l’Italia considera “untori” da luglio sono in libera circolazione anche nel nostro Paese. Comunque noi ci siamo registrati sul portale “Prevenzione Collettiva” non appena è stato attivato, il 14 agosto alle 20. Una volta registrati abbiamo ricevuto una mail con l’indicazione della necessità di chiamare il numero verde per prenotare l’appuntamento: considerando le migliaia di rientri, sarebbe stato ovvio fare i tamponi direttamente all’arrivo negli aeroporti e creare un sistema di prenotazione online per evitare di intasare le linee e di occupare e snervare personale utile inutilmente, ma evidentemente nel 2020 in Italia tutto ciò non è ancora possibile. Non solo: il numero era attivo solo dal lunedì al venerdì con orario 9-15 e il sabato 9-12. Mi chiedo: ma si tratta di sicurezza nazionale e si fanno gli orari di ufficio? Non si tratta di appuntamenti di estrema urgenza e da effettuare entro le 48 ore?».«Abbiamo passato tutto il sabato mattina al telefono (il tempo di attesa era sempre maggiore di un’ora e la linea veniva interrotta automaticamente) fino alle 12, quando è scattata la segreteria telefonica. Ovviamente alla partenza e all’arrivo in aeroporto nessun tampone. Siamo riusciti a contattare l’operatore soltanto il pomeriggio successivo: qualche buon anima si è accorta che vista l’emergenza forse era il caso che si lavorasse anche di domenica. Una volta lasciati tutti i dati, ci viene detto che verremo contattati il giorno successivo (lunedì,) per l’appuntamento del tampone, che doveva esser fatto nel pomeriggio o al massimo la mattina seguente. Tralasciando l’ulteriore passaggio burocratico e telefonico inutile e dispendioso di tempo e risorse (appena rimosso da un’ulteriore ordinanza della Regione), fino ad ora non siamo stati contattati da nessun operatore dell’Azienda sanitaria locale. E a quanto pare le richieste da gestire sono migliaia e la Regione Toscana non sa, chi, quando e come potrà occuparsene e soddisfarle tutte».«Siamo chiusi in casa in attesa di indicazioni su quando fare il tampone. Il mio ragazzo fino a data da destinarsi non potrà tornare sul luogo di lavoro nonostante l’assoluta necessità, visto che è stato assunto da poco e che ci sono compiti urgenti da sbrigare e scadenze da rispettare. Mi chiedo: davvero dobbiamo essere “puniti” per aver scelto di passare l’unica settimana di vacanza in sicurezza e in un luogo isolato, lontano dal caos dell’agosto italiano, quando vedo in continuazione gente che si assembra ovunque e foto di locali e discoteche con una densità di dieci persone a metro quadrato? Ma soprattutto: perché imporre regole che i cittadini devono giustamente rispettare ed emettere ordinanze frettolose se non si è in grado di fornire nemmeno i servizi necessari e di urgenza? Adesso la Regione Toscana afferma che non c’è bisogno di chiamare il numero verde per prenotarsi e che ricontatterà le persone che si sono registrate al portale entro 24 ore dal loro rientro. Fatto sta che sono passati due giorni e mezzo (tre considerata la giornata di ieri,), noi siamo ancora prigionieri in casa per un tempo non determinabile, pur avendo passato delle vacanze non a rischio ed avendo seguito tutte le norme di sicurezza, e non possiamo rientrare al lavoro, con quello che poi ne conseguirà per aver creato con la nostra “incoscienza” dei danni all’azienda».«A me sembra un’assurdità e una privazione dei diritti personali, di cui forse la Regione, assolutamente inefficiente da tutti i punti di vista, non si rende conto. Sono delusa e allibita dalla vergognosa gestione della situazione da parte della Regione e del suo presidente, che proclama ordinanze e disposizioni senza nessun tipo di organizzazione e senza prima considerare se ha i mezzi e il personale a disposizione. Così facendo le uniche vittime sono, a parte gli “incoscienti appestatori”, i lavoratori del settore sanitario locale, già oberati di lavoro e che ora impazziranno e non sapranno dove mettere le mani. L’ennesima dimostrazione di uno Stato incompetente che, ancora una volta, non tutela i suoi cittadini e che forse, incolpando chi legittimamente ha scelto i luoghi di vacanza esteri più tranquilli e meno affollati della nostra bella Italia, pensa solo a trovare un capro espiatorio per acquisire consensi».Per fortuna alla fine c’è la “buona” notizia. Nel pomeriggio di ieri Irene è riuscita a ottenere l’appuntamento per il tampone: giovedì 20, a cinque giorni dal suo rientro in Italia, 72 ore oltre il termine indicato dalla Regione in questi casi.E se tutto va bene presto tornerà “libera”.