I commercianti del centro: «Bene le mascherine ma non diventi psicosi»

PISA. «Ben vengano le mascherine all’aperto purché non diventi una psicosi».



È la posizione di Massimo Monacci della enoteca di vini e vinili “L’avvelenata”. Da ieri è scattata la disposizione del ministro della Salute Roberto Speranza che prevede l’obbligatorietà delle mascherine «dalle 18 alle 6 sull'intero territorio nazionale negli spazi a rischio assembramenti».



L’asse del centro storico dalla stazione alla fine di Borgo Stretto brulicava di persone più che altro dedite allo shopping. Le strade del centro sono notoriamente piccole e non vi era una sostanziale differenza nell'uso delle mascherine rispetto ai giorni scorsi. E, infatti,dice: «Ben vengano le mascherine. Sono sacrosante anche di giorno. Ma chi controlla? Insomma torniamo sempre ai soliti discorsi».«Ci sono luoghi in cui eventuali assembramenti sono gestibili ma luoghi come le discoteche dove diventa anche per gli stessi gestori impossibile o veramente difficile gestire il flusso ed il distanziamento», riprende Monacci.titolare della pizzeria “Zero Zero” nel cuore della movida, dice: «Sono favorevole all’uso della mascherina là dove ci sono assembramenti, all’aria aperta o al chiuso non mi importa. Guardo, però, ai fatti sperando che questa nuova disposizione serva a far calare i contagi. Io oltre alla mascherina ho messo i separé ai tavoli. Gli esercenti fanno di tutto ma anche le autorità sanitarie a livello mondiale dovrebbero esser più chiare e precise».del panificio Argentino in piazza Sant’Omobono aggiunge: «D’accordissimo sulle mascherine. Si sta scherzando? A marzo eravamo il centro della pandemia. Ora ci guardano tutti come modello. Per colpa di due discoteche che aprono non riapriamo le scuole?».dell’Antico Caffè Toti di via San Martino dice: «Le mascherine ci vogliono. Il Covid non è uno scherzo. Parola di chi lo ha visto da vicino».del bar La Tazzina conclude: «La scienza per ora ci ha salvato. Se gli esperti dicono che serve, mettiamocela questa mascherina».