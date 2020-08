Perché il parco si chiama San Rossore? La storia, tra Pisa e Sardegna, da riscoprire

Era appena ieri, ma di certo lo abbiamo dimenticato. Nei mesi di marzo e aprile, quante volte chiudendo gli occhi, abbiamo immaginato di camminare scalzi sulla rena calda di Tirrenia, di inerpicarci sugli scogli di Marina, di passeggiare allegri in san Rossore, sperando di incrociare lo sguardo vigile di un branco di daini?



Nei giorni della chiusura, i nostri orizzonti si erano inevitabilmente ristretti e il nostro pensiero andava al giardino, al parco, al viale alberato. Oggi, riusciamo ancora ad apprezzare quei luoghi? Può ancora San Rossore evocare sentori di salute e libertà? San Rossore, lì a due passi eppur dimenticato, polmone indispensabile eppur cugino povero di altri parchi nazionali e regionali. Cercheremmo ancora nei nostri sogni, San Rossore? Già, San Rossore. Chi era costui?



Per avere notizie sul personaggio storico che da il nome al nostro parco, dobbiamo fare una capatina in Austria, a Heiligenkreuz. Lì, negli archivi dell’Abazia cistercense è conservato il testo più attendibile della Passio sancti Luxorii martyris (Codex Sancrucensis 13 cc. 238-239). Lussorio era un funzionario e operava per il sistema legale romano, nella Sardegna del IV secolo. Come cita la Passio, pare che fosse una persona fortemente legata ai riti pagani e che non nutrisse alcun interesse per le questioni fideistiche della nuova religione, il cristianesimo. Ma Lussorio, uomo di legge serio e attento ai suoi doveri nonché ligio funzionario, entrò in possesso delle Sacre Scritture.La Passio narra che fu particolarmente attratto dal libro dei Salmi e che la delicatezza con cui erano affrontati i molti aspetti della vita e della fede, lo indusse a convertirsi al cristianesimo. Impossibile sapere se andò proprio così, ma pare che, per una spiata, Lussorio fu arrestato e condotto di fronte ad un magistrato. Da uomo colto confutò ogni accusa ma alla fine, così andavano le cose, fu messo di fronte ad un bivio. Compiere un sacrificio agli dei o rinnegarli definitivamente. Consapevole delle pene che avrebbe potuto patire, non rinnegò. Delphius, così si chiamava il magistrato, lo fece incatenare e condurre in carcere, sperando in un ravvedimento. Alcuni giorni dopo Delphius riconvocò Lussorio che al termine del confronto rimase fermo nelle proprie convinzioni. A nulla valse l’amicizia e la stima di Delphius, i tentativi per indurlo a ripensarci risultarono vani. La condanna a morte fu inevitabile. Le guardie condussero Lussorio in Forum Traiani, l’odierna Fordongianus in provincia di Oristano e lì fu decapitato e sepolto il 21 agosto del 304. Il culto del martire prese piede in Sardegna e nel 491 venne inserito nel Martirologio Geronimiano, la prima grande raccolta delle vite dei santi. Anni dopo, papa Gregorio Magno nel 596, scrivendo una lettera al vescovo di Cagliari, fa esplicito riferimento ad un monastero dedicato al santo. Da Fordongianus a Pisa il passo è lungo, ma non dobbiamo dimenticare i rapporti commerciali e navali che la nostra città ebbe con la Sardegna. Già nel 722 le navi pisane su incarico del re longobardo Liutprando, avevano traslato documenti, reliquie e i resti di sant’Agostino dalla Spagna, per sottrarle all’invasione musulmana. In quel viaggio i pisani passarono per Cagliari ed è verosimile che una parte delle reliquie di Lussorio, siano state inviate a Pisa.Un’altra tradizione attesta che le reliquie arrivarono a Pisa nel 1080, insieme a quelle di altri due martiri Camerino e Cesello e furono collocate in una piccola chiesa monacale nella selva di Tombolo sulla riva destra dell’Arno dove rimasero fino al 1591. Lussorio o Luxorio, poi corrotto in Roxorio-Rossore, dette origine al toponimo che ancora noi oggi pronunciamo. A Fordongianus, nella cripta della chiesa romanica, recenti scavi archeologici hanno portato alla luce un ciclo pittorico relativo a san Rossore. Durante la campagna sono state rinvenute anche delle monete, tremisse e semisse, coniate all'epoca di Liutprando, il re Longobardo che fece portare in salvo dai pisani le reliquie spagnole. A Pisa cosa resta? Un meraviglioso busto di bronzo dorato realizzato da Donatello nel 1427 e conservato nel Museo di san Matteo, alcuni reperti ossei conservati nel Camposanto monumentale, ma pare che una parte sia stata prelevata e portata a Firenze nella chiesa di Ognissanti. Comunque sia. Usciamo, facciamo un santo in san Matteo e poi penetriamo nel parco di san Rossore. La nostra storia è lì e ci attende. E se proprio scegliamo la Sardegna. Cerchiamo le nostre vestigia, oltre al mare cristallino. —