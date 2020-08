Salvato bambino di 11 anni da un tumore dopo un’operazione di 10 ore con 4 équipe

A soli 11 anni rischiava di morire o perdere il braccio sinistro: un maledetto tumore osseo gli aveva attaccato l’omero. Era confinato nella testa, nella parte più alta. Matteo - nome di fantasia per proteggere l’identità - all’inizio di quest’estate comincia a sentire forti dolori alla spalla. A tratti lancinanti: «Mi fa male – dice ai genitori – non riesco a muoverla bene». Così la famiglia sceglie di fare tutti gli accertamenti in ospedale. E scopre il dramma: «Ha un cancro».



È stata un’operazione lunga dieci ore quella che a Cisanello ha salvato la vita del ragazzino. Un mese fa, dalle 10 alle 20. Tutto il giorno. Con decine di professionisti all’opera e ben quattro équipe. Organizzata in 15 giorni. In tutto il mondo ne sono state fatte 40, una buona metà dal luminare Rodolfo Capanna, il primario del reparto di ortopedia. Che c’era anche stavolta. È per questo che i genitori scelgono di operarlo a Pisa. Spesso - in due terzi dei casi - gli interventi finiscono con la paralisi (anche solo temporanea) dell’arto. Qui no. Matteo sta bene e ora potrà tornare a vivere normalmente. Per salvare il braccio - togliendo la testa l’omero non sarebbe più ricresciuto, rimanendo delle dimensioni attuali e determinando uno squilibrio nella crescita - i medici devono fare una scelta innovativa. Il trapianto: togliere il perone prossimale sopra al ginocchio e riattaccare il collaterale laterale del ginocchio e il bicipite alla tibia. In pratica prendere un pezzo d’osso dalla gamba per metterlo nel braccio.

Nella foto: a sinistra il professor Rodolfo Capanna, primario di ortopedia a Cisanello, a destra il professor Emanuele Cigna, specialista in chirurgia plastica



Per questo insieme a Capanna entra in campo il professor Emanuele Cigna, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. L’intervento è molto delicato anche perché si rischia di andare a toccare il nervo sciatico popliteo esterno, che innerva i muscoli laterali e anteriori della gamba, quelli dorsali del piede, la cute anterolaterale della gamba e la cute dorsale del piede. Il rischio è una parziale paralisi della gamba. «Il ragazzino aveva un osteosarcoma, un tumore maligno che colpisce prevalentemente i bambini – spiega Capanna – ed è molto raro: colpisce una persona su un milione e mezzo».



I protocolli prevedono una «chemioterapia preoperatoria per necrotizzare il tumore e ridurlo di massa». Poi si opera. Ed è ciò che è stato fatto a Pisa in un team chirurgico multidisciplinare sotto la supervisione del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana Silvia Briani, del dottor Michele Cristofano della direzione sanitaria e di Gloria Gaspari, che ha coordinato l’équipe degli infermieri e la strumentazione d’avanguardia. Ben quattro le équipe che hanno preso parte all’intervento: rianimazione (Fabio Guarracino), anestesia (Beate Kupper), ortopedia (diretti dal professor Rodolfo Capanna, Simone Colangeli, Elisa Ferrari e Andrea Vullo) e chirurgia plastica (coordinati dal professor Emanuele Cigna, Luigi Losco, Diletta Pierazzi e Giuseppe Diluiso). Una maratona di dieci ore conclusa in modo impeccabile, col ragazzino (abita fuori regione) che ora sta proseguendo, come previsto, i cicli di chemioterapia e facendo la riabilitazione sempre a Pisa, nel reparto di oncologia pediatrica sotto la supervisione del dottor Luca Coccoli.



«Con la supermicrochirurgia – commenta Cigna – si riescono a connettere vasi anche più piccoli di un millimetro. Questo intervento ne è la dimostrazione: con la strumentazione adeguata non ci sono più limiti neanche sui bambini». Questi trapianti sono più semplici negli adulti, visto che quando l’osso non deve più crescere si hanno maggiori opzioni: l’innesto da un donatore (un cadavere) o le protesi metalliche. Ma nei bambini non è così. L’omero deve poter crescere e neanche le protesi - che comunque esistono allungabili, modellandosi allo sviluppo - sono una soluzione ottimale, perché «le strutture della spalla dove sono tantissimi i muscoli e i tendini che devono attaccarsi – afferma Capanna – sul metallo delle protesi non si ancorano bene. La funzionalità è spesso limitata».



Così entra in gioco la tecnica innovativa che vede la Toscana capitale mondiale. La tecnica di «trapiantare il perone sul peduncolo dell’arteria tibiale anteriore», spiega Capanna, una modifica di un’idea originaria nata altrove che ha migliorato notevolmente il successo delle operazioni. «Il perone prossimale ha la capacità di attaccarsi all’osso ospite e il tempo di crescere di dimensioni, anche trasversalmente e quindi di diventare un omero – continua il primario di ortopedia – e nei bambini lo prendiamo con una piccola zona del tendine del bicipite e viene sospeso al bicipite dell’omero». Tutta la cuffia dei tendini che abbraccia la tenda dell’omero viene richiusa all’altezza del perone. «Nei bambini – conclude Capanna – è sorprendente come attecchisca. Loro hanno spesso un grande recupero di mobilità. C’è una ricostruzione biologica naturale che cresce nel tempo e, non ultima, una probabilità di successo dell’80%. Sono interventi molto rari, perché il tumore è rarissimo. Per il perone non ci sono problemi: si riforma e comunque il collaterale laterale del ginocchio e il bicipite vengono riattaccati sulla tibia. Una tecnica impegnativa possibile solo in grossi ospedali».



Come Pisa ad esempio. Ed è grazie agli angeli della sanità pisana che ora Matteo è vivo e potrà tornare a usare il braccio senza problemi. —