Galilei, dati con il segno meno ma spiragli di ripresa a luglio

PISA. Segnali di ripresa per gli aeroporti toscani, Galilei compreso, ma con numeri ancora molto lontani dal pre-Covid. Approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 da parte del cda di Toscana Aeroporti. Il traffico passeggeri negli scali toscani nei primi sei mesi dell’anno risente fortemente in modo negativo dell’emergenza sanitaria. Gli utenti transitati complessivamente sono stati 1.029.234, in flessione del 72,8% rispetto allo stesso periodo del 2019.



I Dati complessivi



Se l'avvio del primo bimestre era stato promettente (+2.7%, dato superiore a quello del sistema aeroportuale italiano, -0,1%), gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno registrato una drastica riduzione nel secondo trimestre (-99%). Il traffico cargo al 30 giugno 2020, con 6.517 tonnellate di merce e posta trasportate, fa segnare invece un +0,3% rispetto al medesimo periodo del 2019. Nel primo semestre dell'anno il traffico del Galilei (631.458 passeggeri) registra una flessione del 74,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il traffico cargo, con 6.103 tonnellate di merce e posta trasportate, risulta in flessione del 4,3%. Dal Vespucci di Firenze nei primi sei mesi del 2020 sono transitati 397.776 passeggeri, con una contrazione del 70,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei primi sette mesi il sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un traffico totale di circa 1,2 milioni di passeggeri (-74 % rispetto al 2019).«Sin dall'inizio dell'epidemia Covid-19 abbiamo lavorato per perseguire tre obiettivi prioritari: tutelare la salute dei nostri dipendenti e passeggeri, implementare misure volte a mitigare l'impatto economico-finanziario ed assicurare le migliori condizioni per favorire la ripresa del traffico aereo, cercando di rendere gli scali dei luoghi "Covid safe" in grado di garantire un viaggio sereno ai passeggeri», dice Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, che aggiunge: «La spiccata resilienza e la solidità di Toscana Aeroporti ci hanno consentito di affrontare gli effetti dell'epidemia e di pianificare al meglio la decisiva fase della ripartenza del settore. Gli incoraggianti dati di traffico del mese di luglio rappresentano una straordinaria iniezione di fiducia per i prossimi mesi».I dati incoraggianti di luglio sono un totale di 185.374 passeggeri. Si consideri che il totale del luglio 2019 aveva sfiorato i 900mila utenti. Il segno meno è del 79,2%. Il mese scorso Pisa è andata decisamente meglio rispetto a Firenze, con i 131.997 passeggeri del Galilei (-78,3%) contro i 53.377 del Vespucci (-81,2%). Un altro dato importante è il load factor, ovvero l'indice di riempimento dei voli che, nel complesso, supera il 50% (55,4%). Anche in questo caso i voli del Galilei hanno una percentuale migliore: 60,3 contro 46,5.I principali effetti economici su Toscana Aeroporti vanno di conseguenza. I ricavi totali al 30 giugno, pari a 23,5 milioni di euro, registrano una flessione del 59,7% rispetto ai 58,4 milioni di euro del primo semestre 2019. I costi totali sono di 28,9 milioni di euro (-32,3%) rispetto ai 42,8 milioni del 2019. Il risultato netto di periodo del Gruppo è negativo per 8,9 milioni di euro rispetto al valore positivo di 5,3 milioni di euro del primo semestre 2019.