San Rossore, una fabbrica delle idee per delineare il futuro del Parco

PISA. La parola chiave per il futuro è innovazione. È questa la strada che l’Ente Parco ha deciso di percorrere avviando una collaborazione con Carlo Ratti Associati, studio di rilevanza internazionale con sede a Torino e filiali a Londra e New York. Il fine è la realizzazione di un masterplan specifico per la Tenuta di San Rossore: saranno ripensate le destinazioni d’uso degli edifici con l’obiettivo di creare veri e propri poli ambientali, agricoli e turistici, all’insegna della sostenibilità e del rinnovamento. Una fucina di idee per riflettere su quale sia la funzione del Parco: luogo di conservazione, ma anche laboratorio attivo per lo sviluppo sostenibile e per un’agricoltura innovativa e sempre più rispettosa dell’ambiente. Filosofia che si incontra perfettamente con quella dell’architetto Carlo Ratti, a capo di un team giovane e multidisciplinare e professore al Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston. «Il risultato sarà una serie di possibili costruzioni di quello che può essere il futuro della Tenuta», spiega il direttore dell’Ente Parco, Riccardo Gaddi. «Il meccanismo di lavoro è particolare e si basa sull’inserimento di anomalie e perturbazioni. Da qui si vede come si comporta non soltanto l’ambiente, ma anche la comunità. Un modo per costruire il futuro in maniera partecipata».



Due le fasi: una prima di analisi, portata avanti nonostante il lockdown, mentre con la seconda si andrà verso «la redazione di un ulteriore documento ed una prima presentazione, in forma partecipata, delle linee guida del masterplan, probabilmente a settembre. La necessità di rivedere l’attuale fruizione degli immobili per renderli più confacenti alle nuove esigenze di sviluppo era già stata esplicitata con l’obiettivo specifico annuale per la Tenuta - continua Gaddi - . Il masterplan è infatti parte integrante del percorso per elaborare il nuovo Piano Integrato del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli».



Da un lato c’è un passato ricco di storia che non viene dimenticato. Dall’altro c’è la volontà di innovare e ripensare anche il rapporto tra il Parco e la comunità. Tra i temi centrali quello dell’agricoltura, ma anche della mobilità sostenibile e di un turismo più consapevole e attento. Anche per questo si rivela ancora più preziosa la sinergia con l’architetto Ratti, direttore del laboratorio Senseable City, che studia la città del futuro interamente sostenibili da un punto di vista ambientale. Tra i lavori più recenti dell’architetto, che si è dimostrato subito interessato al tema Parco, c’è per esempio il Padiglione Italia all’Expo di Dubai 2020, edificio senza alcun consumo di energia. «Il masterplan fa parte di una visione complessiva che guarda al futuro del Parco - sottolinea il presidente-. Oggi più che mai il Parco deve diventare anche un’occasione di lavoro. E San Rossore, con i suoi immobili, deve diventare anche una fabbrica delle idee. Da questo lavoro ci aspettiamo innovazione ed un progetto organico in cui il Parco trovi un ruolo non solo nella conservazione, ma anche nel delineare un modello di sviluppo».