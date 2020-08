Malacarne pronto a candidarsi con Sinistra Civica Ecologista

PISA. Questa mattina la lista “Sinistra Civica Ecologista” presenta le sue candidature al consiglio regionale nel collegio pisano. La lista che ha tra i suoi portavoce locali l’ex deputato e sindaco Paolo Fontanelli (vicino al ministro Speranza di Articolo Uno) sarebbe pronta a schierare nomi molto conosciuti sul territorio, oltre a qualche sorpresa.



Tra le ipotesi che girano, una delle più accreditate è quella secondo cui nella lista ci sarebbe anche Paolo Malacarne, primario di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Cisanello. Una possibilità che viene confermata in molti ambienti ella città.



Giovedì sera la lista che appoggia la candidatura a governatore di Eugenio Giani, anche se non mancano posizioni critiche e alcuni casi differenti rispetto al resto della coalizione, ha promosso un’assemblea aperta che si è svolta al circolo Arci Isola Verde di Pisanova.«La lista “Sinistra Civica Ecologista” nasce dall’esigenza di contrastare il rischio di una svolta a destra nel governo regionale e di rilanciare un progetto unitario a sinistra che sia capace di mettere al centro i problemi del lavoro, della riduzione delle disuguaglianze, del diritto alla salute per tutti, della transizione ecologica nel modello di sviluppo economico e sociale della regione», si legge in una nota a firma di Paolo Fontanelli eper il coordinamento pisano della lista.«Per questi obiettivi - aggiungono - abbiamo concordato il collegamento con la candidatura alla presidenza di Giani, evitando ogni dispersione che favorirebbe la destra, ma sottolineando la nostra autonomia sulle scelte e sulle priorità programmatiche. E combatteremo con chiarezza contro tante furbizie ed ipocrisie che vediamo già ora su molti problemi dello sviluppo regionale. Basta leggere con attenzione, per esempio, le posizioni della Ceccardi e di Salvini sulla questione degli aeroporti toscani: fanno finta di stare dalla parte di coloro che esprimono perplessità sulla nuova pista di Peretola e allo stesso tempo ne affermano la necessità».Dai due portavoce della lista un esempio di posizione critica rispetto al resto della colazione di centrosinistra: «Ma anche loro, come peraltro alcuni candidati del Partito democratico, si guardano bene dal richiamare Toscana Aeroporti a fare subito gli investimenti su Pisa previsti e programmati dal 2015. Oppure della Lega e del sindaco di Pisa che non trovano di meglio che tornare all’attacco del Parco non per potenziarne le opportunità, ma per allargare le maglie dei confini e della cementificazione». —