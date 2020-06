La sanità di Pisa traina la Toscana: nessun ospedale cresce come Cisanello e Santa Chiara

PISA. Una pagella da 8. Anzi da 8 e mezzo. Se non fosse per qualche problema sui servizi di riabilitazione il voto sarebbe ancora più alto. E il tutto grazie alle performance di Cisanello, Santa Chiara e Fondazione Monasterio, ma senza le ottime performance del Lotti di Pontedera e del Santa Maria Maddalena di Volterra la sanità pubblica pisana non potrebbe considerarsi il fiore all’occhiello di tutta la Toscana. A certificarlo sono i dati emersi dal rapporto pubblicato dal MeS, il Laboratorio management e sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa per conto della Regione Toscana. E non a caso abbiamo parlato di pagelle alla sanità: a valutare le performance della sanità sono Sabina Nuti, rettrice della Scuola superiore, Milena Vainieri, docente responsabile del Laboratorio MeS-Management e Sanità dell’istituto di Management Sant’Anna, e i ricercatori del laboratorio.



Cosa valuta la Sant’Anna



Il “Sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali” risponde all’obiettivo di fornire a ciascuna Regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione del livello della propria offerta sanitaria. Il MeS ha valutato le performance delle aziende sanitarie toscane nel 2019 in base a 138 indicatori utilizzando lo schema grafico dei bersagli. Il centro del bersaglio è di colore verde intenso e corrisponde al migliore risultato possibile; si passa quindi a un verde tenue, al giallo, all’arancione e si giunge infine al rosso, cioè il risultato peggiore.

Il bersaglio elaborato dai ricercatori della Sant'Anna per valutare le prestazioni dell'Aoup



Cisanello e Santa Chiara al top



Ebbene, il 50% degli indicatori dell’Azienda ospedaliera universitaria Pisano occupano le zone verdi. Neppure un valore è in quella rossa e solo uno in quella arancione (quello che fa riferimento ai già citati servizi di riabilitazione), mentre nel 2018 in quelle fasce stazionavano ben cinque indicatori. L’Aoup è del resto migliorata in circa il 59% dei valori presi in esame dal MeS, risultando la migliore azienda toscana quanto a capacità di ripresa e sviluppo. Spicca il fatto che Cisanello è primo in Toscana per il trattamento del tumore alla mammella e secondo solo all’ospedale pediatrico Meyer nella valutazione di sintesi della qualità clinica. Un dato significativo è quello dell’assistenza al parto al Santa Chiara.

Già nel 2018 era il migliore in Toscana per cesarei e ha ulteriormente migliorato la propria performance. Prima anche nel rapporto tra la formazione aziendale e le indicazioni regionali di sviluppo e valorizzazione delle risorse professionali. Netto miglioramento nell’appropriatezza nelle prescrizioni farmaceutiche. Più luci ma anche alcune ombre nella chirurgia oncologica, dove sono migliorabili i tempi di attesa, passati dai 36,5 giorni del 2018 (peggiore dato a livello toscano) a una media di 28,9, ormai molto vicina a quella regionale (27). Spiccano i tempi di attesa per l'intervento di tumore alla mammella, dove l'Aoup è al primo posto, con soli 20,4 giorni di attesa. Dato positivo anche per il pronto soccorso: nonostante il costante aumento degli utenti, il numero dei dimessi nell’arco a 6 ore dall’ingresso sale al 92,7%.



Pontedera e Voghera brillano



Se Pisa è al top in Toscana, la sanità della provincia non sfigura, anzi. Ottima, secondo il MeS, la performance del Santa Maria Maddalena di Volterra. Su 11 indicatori presi in considerazione, in ben 6 casi si raggiunge l’eccellenza. In particolare i tempi di attesa dell’oncologia e la relativa performance dei trattamenti raggiunge il massimo dei voti così come l’appropriatezza medica di tutto l’ospedale. Da migliorare c’è solo il rapporto delle comunicazioni tra azienda, medici e pazienti.

Bene anche il Lotti di Pontedera con solo 4 “insufficienze” su 16 indicatori e performance eccellenti nei tempi di attesa per la chirurgia oncologica, la terapia intensiva e il reparto materno-infantile.





Il monasterio, una perla



In questo quadro positivo, si ritaglia infine un ruolo guida la Fondazione Monasterio. Nessuna insufficienza, due sole sufficienze e 13 buono e ottimo su 15 indicatori. Insomma, uno dei migliori ospedali d’Italia

Briani: "Risultati frutto di un lavoro corale"

«Commentare questi dati – afferma la dottoressa Silvia Briani, direttrice generale dell’Azienda che sovrintende agli ospedali di Cisanello e Santa Chiara – in un certo senso è molto facile: il 50% degli indicatori è nelle aree verdi, e siamo migliorati nel 59% dei casi rispetto al 2018, pur partendo da un livello già molto alto. Mi preme però sottolineare un aspetto che forse non è altrettanto evidente. Un tale risultato non può essere raggiunto solo grazie alle nostre tante eccellenze nazionali e internazionali, ma è necessariamente il frutto di un lavoro corale e capillare che coinvolge ognuno di noi. Se dovessi riassumere il tutto in una frase direi che l’eccellenza, in Aoup, è diffusa in modo omogeneo». —