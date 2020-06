Aperitivi in bottega il grande incontro tra bevande e cibi di eccellenza

PISA. Quando le aziende artigianali incontrano le botteghe di quartiere per un’esplosione di sapori e professionalità. È questo il cuore di #TengoBanco, un nuovo ed ambizioso progetto promosso da Cna Territoriale di Pisa e dal Consorzio Toscana Sapori, con il supporto di Cna Turismo e Commercio, per esaltare le eccellenze del nostro territorio. Una grande vetrina, dove anche Il Tirreno è partner, e che inaugurerà il suo cammino, con sei appuntamenti, uno alla settimana, tra Pisa e la sua provincia, dal 2 luglio al 6 agosto, dando vita, a sei aperitivi in bottega. Un luogo, quest’ultimo, che in questo periodo legato al coronavirus ha riacquistato la sua centralità all’interno della filiera commerciale, diventando vero e proprio baluardo e punto di riferimento in quartieri e piccoli centri. E così #TengoBanco vuole dare visibilità a queste realtà e ai suoi produttori locali che si sono voluti unire a loro per creare eventi particolari come segno di una ripartenza che possa coinvolgere anche altri settori.



Gli obiettivi



In cantiere ci sono sei incontri enogastronomici mirati per far conoscere prodotti, produttori e aziende. Vino, olio, birra, pasta, carni, salumi, prelibatezze sottolio e confetture dolci e salate. Un format coinvolgente, aperto a tutti gli interessati, nel rispetto delle norme anti-Covid, e che porterà i consumatori al centro dell'attenzione, avvolti dai colori e dai sapori delle nostre terre. Ma nello stesso tempo si avrà modo di stringere la mano agli artigiani del gusto che porteranno sulle tavole le loro eccellenze.Ieri, nella sede di Cna, la presentazione del nuovo progetto alla presenza di Francesco Oppedisano, presidente Cna Territoriale Pisa, di Giuseppe Sardu, direttore generale Cna Pisa, di Tiziana Sani, presidente Cna Turismo e Commercio, di Valentina Giambastiani, presidente Toscana Sapori, di Sabrina Perondi, direttrice del Consorzio Toscana Sapori, e di Massimiliano Poli, fondatore e socio CreativikLab Srl che ha presentato la piattaforma digitale attraverso la quale #TengoBanco si svilupperà sulla rete. Un progetto importante che ha come fine principale quello di collegare le botteghe di quartiere con le aziende artigianali del territorio, nella consapevolezza che c'è sempre più voglia di cibi genuini a chilometro zero. «L'idea - spiegano i promotori dell'iniziativa - si fonda sul concetto di filiera corta e vuole stringere una relazione diretta tra produttore, commerciante e consumatore. Un consumatore che è sempre più consapevole ed attento alla qualità degli ingredienti, quella qualità che spesso viene persa per strada. In questo modo vogliamo aiutare il piccolo produttore locale che necessita di far apprezzare il proprio prodotto e venderlo facendo emergere le qualità di un territorio ricco di cultura e di eccellenze. Per lanciare il progetto saranno organizzati periodicamente degli eventi mirati a far conoscere i prodotti, i produttori, la loro storia e le loro imprese radicate sul territorio. Con un format coinvolgente dove il consumatore di troverà al centro dell'attenzione».Si parte il 2 luglio a San Miniato presso l'enomacelleria Lo Scalco di Maurizio Castaldi per un aperitivo a base di salumi e carni in abbinamento alle birre di "Vapori di birra", azienda di Edo Volpi a Sasso Pisano. Il 9 luglio sarà invece la panetteria e gastronomia "Pani e Tulipani", in via Benedetto Croce, a Pisa, di Maria Giovannini, ad ospitare l'evento in abbinamento con i grandi vini della Fattoria Uccelliera, cantina a cavallo tra cui i comuni di Fauglia e Crespina Lorenzana. Si prosegue il 16 luglio da "Genuino Cibo Contadino", un locale in via Lucchese a Pisa, per un aperitivo in abbinamento con i sottolio, l'olio e il vino dell'azienda I Mandrioli al Gabbro e le stuzzicanti creazioni al pomodoro di Pachineat. Il 24 luglio saremo invece all'alimentari da Nello, attigua al ristoro, in piazza a Lajatico con le prelibatezze del pastificio Caponi di Pontedera dei fratelli Pasqualetti. Il 30 luglio al "Po'stò", in piazza Manin a Pisa, con le Marmellate di Armando, per finire il 6 agosto al "Porgi l'altra Pancia" a Volterra con i vini dell'azienda agricola Fontemorsi di Montescudaio. Tutti gli eventi hanno inizio alle 18,30.