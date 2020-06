Palestra, piscine e parco attrezzato: ecco il San Rossore Sport Village

PISA. Un centro all’avanguardia per lo sport, la scienza e la medicina. Una nuova realizzazione in un momento difficile dal punto di vista economico che crea posti di lavoro. È un segnale forte quello lanciato dalla famiglia Madonna con il nuovo San Rossore Sport Village Cetilar Performance Center, nato grazie anche alla partnership con la casa farmaceutica Pharmanutra e che è il risultato di un investimento economico molto elevato. Il centro sorge a pochi passi dalla Casa di cura San Rossore ed è stato inaugurato nella mattinata di ieri alla presenza del sindaco Michele Conti, che ha tagliato il nastro, e dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto che ha dato la benedizione alla struttura. Presenti anche il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Paolo Rossi, il presidente del Coni Toscana Salvatore Sanzo e il consigliere regionale Antonio Mazzeo. Il San Rossore Sport Village è stato progettato dall’architetto Beniamino Cristofani per conto della Pisvim, società immobiliare della famiglia Madonna, e realizzato da Cemes Spa.



Il centro si sviluppa su una superficie coperta di 2.500 mq e di oltre 10mila mq all’aperto con attrezzature multidisciplinari all’avanguardia, un campo di calcio, un parco per gli allenamenti all’aria aperta e due piscine al coperto: una completamente dedicata alla riabilitazione, un’altra per le attività del nuoto libero e corsi vari tra cui l’aquagym. La palestra interna è il fiore all’occhiello del centro con sale separate per seguire i vari corsi. La struttura può vantare un personale altamente qualificato, con uno staff composto da 50 professionisti assunti per questa nuova avventura. Ci sarà spazio ovviamente per la fisioterapia, la medicina sportiva, il centro studi e ricerche, sviluppato con Pharmanutra e la Casa di cura di San Rossore, in cui si analizzeranno dal punto di vista scientifico gli aspetti della valutazione e della pianificazione degli allenamenti. All’orizzonte potrebbero esserci anche accordi con club di serie A.



Andrea Madonna, presidente dello Sport Village, racconta tutta la sua soddisfazione: «Da tanti anni pensavamo a qualcosa del genere, poi abbiamo realizzato tutto in poco tempo. Abbiamo fatto un grande lavoro, andando a vedere cosa c’era in giro per l’Italia e non solo. Non volevamo creare un centro solo per la riabilitazione, ma un posto dove chiunque può venire ad allenarsi in acqua o in palestra. Pensiamo di aver fatto una cosa utile per la città». Il campione olimpico Sanzo porta il suo sostegno e quello del Coni regionale: «Il centro rappresenta un gioiello per tutta la Toscana. È una sfida non banale da affrontare anche a causa dell’emergenza sanitaria, ma sono convinto che riusciranno a vincerla». Il sindaco Conti ha sottolineato come il nuovo centro sportivo può diventare un modello di riferimento anche a livello imprenditoriale: «Questa è una vera eccellenza per la città di Pisa. Diamo merito alla famiglia Madonna che ancora una volta ha deciso di investire nella nostra città creando un volano economico importante. Spesso il privato arriva dove non arriva il pubblico, creando un indotto importante non solo per coloro che lavoreranno all’interno della struttura favorendo l’economia cittadina. Abbiamo un’imprenditoria che funziona e al servizio del territorio».Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla cattedrale nel deserto che si trova proprio di fianco allo Sport Village, ovvero lo stabile appartenente alla società Condotte. Conti si augura una soluzione rapida per riqualificare quel terreno: «Noi come Comune chiederemo a Condotte, o ai liquidatori, di far presto per trovare una soluzione. Non è bello vedere un posto lasciato in stato di abbandono all’ingresso della città. Purtroppo si tratta di una questione di carattere nazionale. Abbiamo faticato tanto per uscire dalle secche create, anche in maniera indiretta, da questa situazione che è ricaduta anche sul People Mover. Lavoreremo per recuperare questo pezzo di territorio, ma non sarà un percorso semplice»