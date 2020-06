Mascherine gratis in edicola: ecco dove ritirarle a Pisa e in provincia

PISA. Vai in edicola e ritiri le mascherine gratis. Riparte domani la distribuzione dei dispositivi di protezione e prevenzione anti coronavirus. La novità è che, mentre nella prima fase venivano consegnate nelle farmacie, ora si ritirano nelle edicola grazie all’accordo fra Regione – che acquista e fornisce le mascherine – ed edicolanti che hanno aderito su base volontaria e ai quali sarà riconosciuto un compenso.

Da domani hanno diritto a ritirare le mascherine in edicola tutti i residenti in Toscana (esclusi i bambini sotto i 6 anni). Per ritirarle bisogna presentarsi di persona, con la tessera sanitaria. O muniti della tessera sanitaria della persona per la quale si ritirano

Ogni persona ha diritto, al momento, a venti mascherine al mese. Al primo ritiro (da domani, ma si può andare anche nei giorni successivi) la persona ha diritto alla consegna di dieci mascherine in un’unica volta.

In seguito, le consegne delle mascherine – sempre esibendo la tessera – potranno avvenire in pacchi da cinque o dieci pezzi in base alle disponibilità e alle disposizioni che saranno date agli edicolanti, fino al raggiungimento della quota stabilita.

Ogni edicolante sarà dotato di una app grazie alla quale potrà leggere la carta sanitaria, in modo da tracciare i ritiri e verificare che non sia già stata raggiunta la quota mensile.

L’iniziativa non prevede l’obbligo per i cittadini di acquistare un quotidiano, un giornale o qualunque altro articolo all’edicola dove si ritirano le mascherine. Ovviamente non è vietato. E noi ci auguriamo che acquistiate Il Tirreno. Ma il ritiro delle mascherine prescinde da ogni pagamento.

LA MAPPA



Ecco tutte le edicole di Pisa e provincia che hanno aderito volontariamente all’iniziativa della Regione Toscana per dotare la popolazione di un’ulteriore fornitura di mascherine gratuite.



Area pisana



Eureka Srls, piazza Del Carmine (Pisa), Zini Enrico, via San Francesco 8 (Pisa), Edicola San Martino, piazza San Martino (Pisa), Caprili Claudia, via Aurelia Nord 26 (Pisa), Ambrogetti Marco, piazza Solferino (Pisa), Saviozzi Luca, via Vecchia Lucchese (Pisa), Maccheroni Alessio (Largo Hermada (Pisa), Giornalaio Matto, via Battelli 2 (Pisa), Carta&Penna Snc, via Statale 43 (San Giuliano Terme), L’edicola Snoopy, via Padre Agostino 11 (Marina di Pisa), Tabaccheria L'Approdo, viale Del Tirreno 1 (Tirrenia), Rettondini Patrizia, via Condotti 43 (Asciano Pisano), Edicolandia di Vannu, viale Amedeo 101 (Nodica), Massai Enrica, via Fiorentina 425 (Riglione), Baggiani Gabriele, via provinciale Calcesana (Colignola), Baglini Antonio, via Barsuglia (Vecchiano), Mo.Geia di Monardo, piazza Stazione (Pisa), Bartalini Rosaria, viale Gambacorti 88 (Filettole), Miliucci Matteo, via Malagoli (Pisa), Caroti Daniela, c/o Cnr San Cataldo (Pisa).



In provincia



Buccarello Angiolino, piazza Martiri Della Libertà 2 (Pontedera, nella foto), Ceccanti Antonella, via Calatafimi 40 (Castelfranco di Sotto), Guidi Daniela, Largo 11 Settembre (Castelfranco di Sotto), Filippeschi Renato, via Cei 12/A (Pontedera), Innocenti Alessandro, via Del Bosco 43/A (Santa Croce sull’Arno), La Coccinella Blu di Benvenuti Giada, piazza Matteotti 20/A (Santa Croce sull’Arno), Elefante Giovanni, via Tosco Romagnola 703 (San Miniato Basso), Cespoli Alessandro, via Francesca Sud 497 (Montecalvoli), Macchi Laura, via San Giovanni 6 (Montopoli Valdarno), Sacchini Maria Grazia, via Tosco Romagnola 185 (Montopoli Valdarno), Da Nazio Snc di Barsocchi Roberto e Scancarello, via Tosco Romagnola 775 (San Frediano a Settimo), Calà Tamara, piazza della Repubblica 12 (San Giovanni alla Vena), Guerrucci Elena, via Martiri Libertà 84 (Buti), Canegallo Enrico, piazza Manin 7 (Calcinaia), Civico 109 Caffé, via Sarzanese Valdera 134 (Cascine di Buti), Mattiello Fabio, via Tosco Romagnola 199 (Fornacette), Ferramenta Favale, via Valdinievole Nord 26 (Quattro Strade di Bientina), Della Maggiore Renza, via Livornese 63 (Staffoli), Masini Fabrizio, viale Repubblica 140A (Cascina), Giuntini Luca, via Volterrana 252 (Capannoli), Mannucci Lorenzo, piazza Garibaldi (Casciana Terme), Massetti Jessica, piazza 4 Novembre 15 (Chianni), Doni Amata, via del Commercio 81 (La Capannina), Cartolibreria Fiorentini Snc, via Matteotti 6 (Peccioli), Edicola Il Giornalaio di Lupi Fabio, via Togliatti (Ponsacco), Machi Amedeo, via Gagarin 122 (Romito), Antica Piazza, piazza Brunner 11 (Forcoli), Edicola Giulia Zappolini, piazza Andrea 4 (Palaia), Palucci Simone, piazza Unità D'Italia (Pontedera), Arrighi Paola, via Pascoli 2 (Pontedera), Cartolibreria Linus di Canegallo Stefano, via De Nicola 66 (Pontedera), Edicola di Cini Paolo, viale Italia 28/30 (Pontedera), Bufalini Mirco, viale Rinaldo Piaggio 14 (Pontedera), Fil Di Fumo di Erica Faggi, via Repubblica 106 (Fauglia), Pantani Andrea, piazza Vittorio Veneto 8 (Laiatico), Ricci Rino via San Donato 147 San Donato di Santa Maria a Monte), Edicola La Rosa di Montesi Franca e c., piazza Caduti di Cefalonia e Corfù (Ponsacco), La Coccinella di Castorani Serena, via della Repubblica 88 (Montecalvoli), Giachetti Cristiano, via Macerata 62 (San Frediano), Edicola Palla, via provinciale per Lorenzana (Lugnano), Giannini Paolo, via Jacopo Del Polta 55 (Bientina), L'Appaltino di Martino Debora, via Fosso Nuovo 79 (Pardossi), Prugna Patrika Miroslava, via Gello 193 (Le Melorie), Gabbrielli Francesca, via XXIV Maggio 22 (La Serra), Calvani Tania, via Valdera 19 (Ponsacco), Ciampi e Lorenzini, via Toti 35 (Pontedera), Lombardi Nadia, via Marconi 97 (Acciaiolo), Belcari Verano, via delle Colline 100 (Val di Cava), Edicola Pinocchio di Lunardi Simonetta, via Fortunato 27 (San Miniato Basso), Il Tulipano di Tacconi Cecilia, via Pannocchia 67 (Ponte a Egola), Dal Canto Arianna, via Morandini 1 (San Giovanni alla Vena), D'Alvano Concettina, via Guelfi 87 (Casciavola), Amigdala, via Usciana 54 (Castelfranco di Sotto), Prometea di Petriccione Dario, piazza del Popolo 26 (San Miniato), Ghelli Laura, via Gramsci 8 (Navacchio), Bianchi Gigliola, via Palestro 50 (Guardistallo), Antico Papiro di Guerrieri, Borgo San Lazzaro 44 (Volterra), Taddei Andrea, Borgo Santo Stefano 1 (Volterra), Gasperini, via Garibaldi 14 (Pomarance), Migliorini Gian Piero & c., via Dei Marchesi 3 (Volterra), Zucchetti Claudia, località La Gabella (La Sassa). —



