L’appello degli studenti: «Abbassare gli affitti e sospendere le tasse»

Protesta ieri mattina davanti al Comune di Pisa. La mobilitazione per rompere il silenzio istituzionale sul futuro dell’Università e dei suoi studenti.

Il picchetto organizzato da "Noi resistiamo" in rappresentanza dell’assemblea Diritto allo Studio Toscana chiede al Rettore risposte su sospensione delle tasse, futuro della didattica on-line, e sul destino di molti universitari e della stessa città di Pisa, anche alla luce delle affermazioni del ministro dell’Istruzione Gaetano Manfredi secondo cui a settembre, in Italia, potrebbe ripetersi lo scenario post crisi del 2008 con il calo del 20% di immatricolati.

«La situazione universitaria a Pisa non è delle migliori - racconta Camilla Diurno, una manifestante -. Già lo scorso 5 maggio, con la campagna per la riduzione degli affitti, abbiamo scritto al presidente della Regione Enrico Rossi, al presidente del Dsu Toscana Marco Moretti e al Rettore dell’Università di Pisa. Ad oggi nessuno ha risposto. Studio qui a Pisa e queste settimane sono state difficili, tra didattica on-line e impossibilità di consultare o reperire materiale di studio nelle biblioteche».

«La didattica online certo è molto più conveniente per l’università - rilancia, anche lei in piazza - riduce i costi, ma è molto penalizzante per gli studenti, tra problemi di connessione e obbligo di avere un computer. Studenti che oggi pagano le stesse tasse, senza però accedere alle aule e avere i servizi che avevano prima della pandemia. Pisa - sottolinea - gioca un ruolo importante. Il Sant’Anna ha infatti esternato in più occasioni la voglia e l’intenzione di essere il punto di riferimento per il futuro come modello di didattica a distanza, dando l’idea che questo sarà il metodo di insegnamento ad infinitum, a prescindere dall’emergenza sanitaria».

Con il rischio di un’Università privilegio di classe, che esclude non per merito ma per reddito, i ragazzi chiedono la sospensione dell’ultima tassa dell’anno accademico, di tutte le tasse del prossimo anno e l’abolizione dei criteri di merito per le borse di studio.

«Per avere le borse di studio dobbiamo essere in pari con gli esami ma per passare gli esami ci servono i libri dove studiare e non è così semplice prenderli in prestito. Nelle scorse settimane - racconta Camilla - dovevo prendere un libro che però non era digitalizzato e consultabile solo in biblioteca, dove non possiamo andare. La soluzione? Comprarlo. E molti di noi - aggiunge - si trovano così anche costretti a far fronte ad una spesa ulteriore che grava sulle nostre famiglie. Vista la situazione molti studenti - conclude - saranno costretti ad abbandonare gli studi e in molti non potranno iscriversi all’Università».