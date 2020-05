Tra i ristoratori in piazza a un metro l’uno dall’altro sbandierando pentole e coperchi

PISA. Si sono messi tutti ad un metro di distanza l’uno dall’altro, “armati” di pentole, a formare una rete che ieri pomeriggio ha riempito piazza dei Cavalieri. Singoli puntini visti dalla scalinata della Normale, ma uniti nel timore che «Non andrà tutto bene».



Sono le partite Iva che da tutta la Toscana si sono date appuntamento a Pisa per un flash mob organizzato nei giorni scorsi da diverse associazioni di categoria. Titolari di bar, ristoranti, pizzerie e dipendenti: una voce sola, che si è espressa nel rumore di pentole e coperchi. Attrezzi quotidiani del mestiere, riposti nei cassetti da troppo tempo e, a pochi giorni dalla riapertura delle attività, ripresi in mano per protestare contro misure ancora insufficienti per ripartire. E i lavoratori autonomi così non ci stanno: «Il rischio di non arrivare alla prossima stagione invernale è concreto», tuona il presidente della neonata associazione Futuro Ho.re.ca Pisa Dino Ricci, che raccoglie oltre 40 tra le attività più storiche in provincia. «Il tempo delle chiacchere è finito e questo è il percorso corretto per farci chiudere: ho visto colleghi piangere perché lasciati solo con 600 euro, una presa in giro. Senza contare che le misure da seguire sono sempre arrivate all’ultimo, dall’oggi al domani. Non siamo qui per fare politica, perché l’unico nostro colore è quello del lavoro, ma si rischia un aggravamento del disagio sociale».



Sono diversi i provvedimenti per evitare il tracollo di un intero settore: l’estensione della cassa di integrazione in deroga, l’esigenza di una maggiore liquidità senza ulteriori indebitamenti e la cancellazione delle bollette e dei contributi, ma anche misure chiare e attuabili.«E se la strada è in salita, la crisi ha finalmente unito una categoria», ha osservato il presidente Ristoratori Toscana. E in effetti in piazza c’erano tutti: dalle associazioni che hanno organizzato l’evento, ossia Futuro Ho.re.ca Pisa, Ristoratori Toscana, l’Orgoglio partite Iva (Opi) e l’Associazione partite Iva Toscana (Apit), fino alla Federalberghi Pisa. «Siamo soddisfatti della manifestazione – commentadella Locanda Sant’Agata e vicepresidente di Ho.re.ca. –. Abbiamo dato un esempio di compattezza e di civiltà per denunciare le condizioni in cui ci troviamo. Da soli non ce la possiamo fare e di queste elargizioni epocali di cui ha parlato il governo non abbiamo visto nulla».E tra gli interventi c’è stato anche quello dello chef: «Il nostro posto non dovrebbe essere una piazza, ma siamo qui per sensibilizzare sulla nostra situazione».Ed è la disperazione la realtà quotidiana che si nasconde dietro a una vetrina aperta, così come a una saracinesca ancora chiusa.

Erasmo Soffi

«Mai arrivata la cassa integrazione»

Erasmo Soffi

A manifestare non c’erano solo i liberi professionisti. Si sono aggiunti anche i dipendenti di quelle attività che stanno soffocando a causa di una crisi mai vista in precedenza. «Sono dipendente di un locale di via Santa Maria, una delle vie principali che porta a Piazza dei Miracoli», racconta Erasmo Soffi, che spiega la ragione per cui ha scelto di manifestare: «Ancora non abbiamo visto nessun tipo di aiuto, e siamo fermi da tre mesi ormai. A me la cassa integrazione non è ancora arrivata, e sicuramente non sono un caso isolato. Io e mia moglie abbiamo due figli, e siamo tutti a casa: cosa succederà, quando il conto corrente si esaurirà definitamente?», si chiede Erasmo, che continua: «L’attività dove lavoro si basa esclusivamente sul turismo e senza abbiamo ridotto gli introiti del 100%».

Carlo Traina

«Ma perché mai dovremmo pagare i rifiuti»

Carlo Traina

«Ad ora sono tre le cose fondamentali», afferma Carlo Traina, titolare del ristorante La Panacea a Pisa: «Innanzitutto, vanno tutelati i nostri dipendenti, perché siamo tutti a rischio. Se saltiamo noi, saltano a catena anche loro. Poi è fondamentale ottenere uno sgravio delle tasse, a cominciare da quella per i rifiuti: se siamo stati chiusi, come abbiamo fatto a produrre rifiuti? E perché dovremmo pagare, nonostante questo?», si chiede Carlo, dopo mesi di forzata chiusura delle attività a causa dell’emergenza sanitaria. «È importante rivedere anche le utenze per l’affitto: è vero che abbiamo riaperto, ma stiamo facendo il 25, forse il 30% rispetto agli anni passati. Soltanto ieri sera ho avuto otto persone, mentre l’anno scorso ne avevo 94».

Andrea Carlesi

«Stiamo andando avanti solo con le briciole»

Andrea Carlesi

Anche Andrea Carlesi, titolare di due attività, sta vivendo le drammatiche conseguenze dovute all’assenza di turismo: «Ho sia la trattoria/pizzeria Rosemery, vicina a Piazza dei Miracoli, sia un bar. Il nostro settore si basa almeno per l’80% sul turismo e sugli studenti, mentre il restante 20% è composto da Pisa e dintorni. Stiamo cercando di andare avanti soltanto con le briciole». E la preoccupazione va sempre ai propri dipendenti: «Per noi sono come la nostra famiglia. Ora la responsabilità è del governo: noi siamo tassati senza avere nessun diritto, abbiamo solo doveri. Noi vogliamo adempiere ai nostri doveri, non vogliamo gli sconti: dobbiamo pagare, ma per farlo abbiamo bisogno di un aiuto concreto. Se la situazione continua così, siamo impossibilitati». —



Angela Tecce

«Non superiamo i 40 euro di guadagno al giorno»

Angela Tecce

Ma è la stessa Pisa a dover pagare uno scotto alto se il tessuto di esercenti e liberi professionisti dovesse sgretolarsi definitivamente: «Con questa manifestazione chiediamo al governo una mano per ripristinare una città che si sta perdendo», sottolinea Angela Tecce, titolare di una pizzeria a Pisa. «Ci siamo tutti uniti in una situazione che è drammatica. Noi abbiamo scelto di riaprire, ma con un guadagno che in media arriva a 40 euro giornalieri. E se ora le difficoltà sono grandi, ho paura che il futuro non sarà così roseo», continua Angela. «Purtroppo, la situazione in cui ci troviamo non migliorerà con il tempo. Per questo siamo qui per chiedere il giusto: è difficile, perché le richieste da fare sarebbero tante, ma ora è importante che arrivi qualche aiuto al più presto».

Giuseppe D’Auria

«Ci mancano tuttora delle linee guida»

Giuseppe D'Auria

«Noi abbiamo riaperto, ma la situazione non è delle migliori», racconta Giuseppe D’Auria, titolare della pizzeria “Fratelli D’Auria” a Pisa. «Noi ci siamo, ma purtroppo non ci sono delle linee guida concrete e gli aiuti sono pari a zero. Non sappiamo che fare, speriamo solo che la gente venga nella nostra pizzeria», continua Giuseppe, a pochi giorni dalla riapertura dei ristoranti. «E anche i clienti non sanno come comportarsi. Non si sa ancora in quanti si può andare a mangiare fuori: di certo sappiamo solo che ci deve essere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, ma ancora non ci hanno detto in che modo. Per ora abbiamo scelto di distanziare i tavoli e di apparecchiare i coperti soltanto per due persone».

Carmine Offreda

«Non è possibile lavorare come si deve»

Carmine Offreda

La stessa incertezza si ritrova nelle parole di Carmine Offreda, titolare della pizzeria San Martino a Pisa: «Sarà molto dura e c’è rimasta davvero poca speranza. Oltre all’assenza di aiuti sostanziali, il problema è che siamo lasciati completamente al buio. Noi continuiamo l’attività di asporto e di consegna a domicilio, e abbiamo riaperto il locale venerdì scorso. In effetti a Pisa c’era un po’ di gente, ma tanti non hanno ancora capito che possiamo accettare solo coniugi o nuclei familiari allo stesso tavolo», continua Carmine, alle prese con i nuovi dilemmi imposti dal Covid-19: «Arrivano 7/8 amici, ci chiedono se si possono accomodare e mi tocca metterli in tavoli distinti. Ho un locale piuttosto piccolo, mi trovo impossibilitato a lavorare come si deve. Ho 30 posti a sedere, e ne sto facendo 10».

Liano Pratesi

«Non siamo il bancomat dello Stato»

Liano Pratesi

E a Pisa la crisi non ha risparmiato nemmeno l’Osteria dei Cavalieri, che ancora non ha riaperto i battenti, come spiega il titolare, Liano Pratesi: «Noi non abbiamo riaperto per protesta, perché così è inutile. La speranza che le cose migliorino c’è sempre, ma ora dipende dalle misure e dal governo. Noi non siamo il bancomat dello Stato. Nella mia carriera non mi è capitata una cosa del genere», denuncia Liano. E alla difficoltà del lavoro si aggiunge anche la preoccupazione per i propri dipendenti: «Così non si vive: noi abbiamo sempre dato lo stipendio ai nostri dipendenti, anche a costo di non mangiare. Ora sono tre mesi che nessuno riscuote ed è facile farci pagare i contributi quando per così tanto tempo non abbiamo potuto lavorare. È questa è la difficoltà maggiore».

Samuele Gargani

«Non ha senso il rinvio dei pagamenti ad agosto»

Samuele Gargani

Sono diverse le richieste di cui le partite Iva del mondo della ristorazione avrebbero urgentemente bisogno, come spiega Samuele Gargani del ristoro Pisano: «Innanzitutto, la cassa integrazione deve arrivare a tutti, perché ci sono ancora ritardi nel pagamento. Poi un altro problema riguarda le misure eccessive di questo regolamento. Il timore è che la paura continui a creare un vero e proprio blocco del commercio», continua Samuele. «Un ulteriore aspetto ha poi a che fare con gli incassi: tutti hanno guadagnato di meno, e per questo i pagamenti andrebbero riformulati. Forse la rabbia più grande è che questi pagamenti sono stati soltanto rimandati ad agosto, invece che bloccati. Tanto più che gli aiuti economici non ci sono. Così la riapertura non può essere la soluzione».

Patrizia Vaselli

«Il bonus di 600 euro non È servito a niente»

Patrizia Vaselli

«Il nostro è un settore che già sanguinava, ma ora è una vera e propria emorragia», sostiene Patrizia Vaselli, sempre dell’Osteria dei Cavalieri. E la situazione, ormai drammatica, è sempre la stessa, stretta tra aiuti insufficienti e voglia di tornare a lavorare: «Da tre mesi non ho lo stipendio, e in quanto lavoratore autonomo ho avuto diritto soltanto a un bonus di 600 euro, che mi è stato dato una volta ed è inutile. In più, siamo preoccupati per i nostri dipendenti: sono sette e sono tutti in cassa integrazione, ma ancora non hanno visto nemmeno un euro e hanno una famiglia a carico», continua Patrizia. «Oggi siamo qui in piazza per chiedere la totale abolizione dei contributi, perché non ci stanno dando le armi per poter guadagnare qualcosa e dare lavoro».

Antonino Mondella

«Non possiamo sostituirci alle forze dell’ordine»

Antonino Mondella

Oltre all’incertezza di fronte alle misure adottate, c’è la difficoltà a far rispettare ai clienti tutte le norme per garantire la sicurezza: «Noi non possiamo svolgere lo stesso ruolo delle forze dell’ordine», spiega Antonino Mondella, proprietario della pizzeria Da Toni a Pisa. «C’è un accanimento contro gli esercenti, ma non siamo noi il problema. Sembra che in centro stiano facendo controlli a tappeto, ma per noi è difficile far rispettare le regole, soprattutto la distanza sociale. Ci dovrebbe essere una maggiore sensibilità nell’osservare le misure prescritte», continua Antonino. «Poi è fondamentale il blocco delle licenze artigianali e commerciali: stanno aprendo attività facendo concorrenza sleale, con un ribasso dei prezzi eccessivo. La concorrenza ben venga, ma così non è giusto».