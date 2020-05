Pisa, il fallimento ancora aperto da 26 anni

PISA. La storia sportiva suscita ancora batticuori amarcord nella memoria di chi ne fu testimone diretto. I più giovani la contemplano facendo tesoro del racconto di chi ha vissuto quei momenti irripetibili. Il Pisa dell’era Anconetani è un ottovolante di emozioni. Ma nei rivoli di quell’esperienza unica per la città restano anche i cascami delle conseguenze della caduta calcistica e finanziaria. Una pagina dolorosa che resta aperta a distanza di oltre 25 anni dal fallimento proclamato nell’ottobre 1994. Un capitolo finale che viene rinviato nella stesura dell’ultima riga dalla curatela del fallimento del Pisa Sporting Club Spa.

Il curatore vuole un risarcimento danni per gli omessi controlli degli organi di vigilanza che, a suo dire, con un intervento tempestivo avrebbero impedito la slavina debitoria sotto la quale sparì il calcio nerazzurro, costretto a ripartire nei dilettanti. Lo pretende da Figc e Lega Nazionale Professionisti. Per la precisione sono 11,3 milioni di euro. Soldi che per i legali della curatela devono rientrare nelle casse per poter pagare quello che resta dei creditori. Se per gli amministratori e i sindaci revisori della società le cause davanti al giudice civile si sono chiuse con accordi transattivi, resta aperto il contenzioso verso i massimi organismi del calcio professionistico. Dopo il no del Tar del Lazio al risarcimento del danno, la parola ora passerà al Consiglio di Stato. L’udienza è stata fissata ai primi di luglio. È una causa che tra giudizi ordinari e amministrativi, con passaggi in Cassazione, dura dal 1995. Nella quantificazione del danno viene indicato il passivo registrato dal primo luglio 1990 fino al 31 ottobre 1994. Secondo la curatela era evidente che «le gravi omissioni della Federazione e della Lega con gli illeciti degli amministratori e sindaci della società fallita, avessero concorso a ledere il diritto dei creditori all’integrità patrimoniale della società medesima».

Nel ricorso si chiedeva il risarcimento dei danni «cagionati dagli enti federali per aver del tutto omesso l’attività di vigilanza economica e contabile sui bilanci del Pisa S.C. del 1989/1990, 1990/1991, 1992/1993 e 1993/1994, dai quali era agevole desumere le gravi perdite del capitale sociale secondo una progressione esponenziale». Per la curatela «la gravità della situazione patrimoniale era evidente fin dall’esercizio 1990/91 e «in particolare, la Figc, negli ultimi due anni precedenti il fallimento, avrebbe omesso di adottare quei provvedimenti che il proprio organo di controllo, la Covisoc, aveva sostanzialmente segnalato come da adottare indifferibilmente». Ma per il Tar, che non ha escluso in astratto una responsabilità di Federazione e Lega nel danno finanziario al Pisa, «il nesso di causalità tra l’attività posta in essere dalla Lega e il danno lamentato dalla curatela, non risulta essere stato in alcun modo provato». Si sfioreranno i 26 anni dal fallimento quando si pronuncerà anche il Consiglio di Stato.