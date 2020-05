Un ombrellone ogni 10 metri quadrati: «Perderemo qualche posto ma va bene»

MARINA DI PISA. «Abbiamo fatto un lavoro molto partecipato e dibattuto per mettere a punto i protocolli che ci permetteranno di riaprire, seppur con evidenti riduzioni del numero di ombrelloni, in sicurezza nel rispetto delle normative sanitarie e garantendo così il mare ai nostri clienti». C’è moderato ottimismo nelle parole di Gianluca Tiozzo, titolare del Bagno Impero di Marina di Pisa e presidente del sindacato balneari Fiba Confesercenti Toscana Nord. «È stata importante la decisione del premier Conte di delegare alle Regioni la gestione di questa vera fase 2 - dice Tiozzo -. E altrettanto importante aver chiarito come i famigerati protocolli Inail, che per i balneari volevano dire non poter lavorare, servono solo nel caso non ci siano protocolli locali. Noi ci eravamo mossi con largo anticipo, consegnando alla Regione un nostro documento sulla ripartenza che è servito come base significativa di discussione.

A questo punto tutto è passato nella mani del presidente Rossi che ha compreso come fosse fondamentale conciliare la tutela della salute con la ripresa dell’economia». Ma i 10 mq previsti nelle linee guida nazionali, soddisfano i balneari? «È il limite al di sopra del quale sarebbe stato impossibile programmare la stagione - prosegue Tiozzo - considerando che fino allo scorso anno in media uno stabilimento balneare assegnava 7 mq circa per ombrello. In queste condizioni ci sono bagni che perderanno il 40% dei punti ombra, ma comunque potranno aprire in piena sicurezza per la clientela. Voglio sperare che la Regione recepisca senza modificare quanto stabilito nell’intesa con le altre regioni trovata a notte fonda. La conclusione: «La strada non è ancora in discesa, anche se ci auguriamo che il peggio sia alle spalle. Ci sono però categorie, penso ai campeggi, che attendono risposte chiare per la ripartenza. Bisogna quindi lavorare per rilanciare il turismo a 360 gradi».





«Fortunatamente gli assurdi protocolli Inail sono carta straccia e il distanziamento di 10 mq tra un ombrellone e l’altro è proprio quanto avevamo chiesto da settimane e ribadito anche in occasione della manifestazione di venerdì. Riponiamo una straordinaria fiducia nei nostri balneari e la certezza dello scrupoloso rispetto di regole e prescrizioni all’interno dei loro stabilimenti», dice il direttore di Confcommercio Pisa,. «Tutte le nostre istanze, plasticamente evidenziate dalla nostra mobilitazione di venerdì, un unicum assoluto in Italia, sono state accolte e recepite dalle linee guida nazionali e di questo non possiamo che essere soddisfatti», ribadisce, presidente di ConfLitorale ed esponente del Sindacato Balneari. «Ancora una volta Confcommercio e Sib hanno dimostrato grande senso di responsabilità e disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo, mettendo la faccia in tutte le sedi opportune. Ora si aprono nuove prospettive in vista di una riapertura sostenibile, all’insegna della sicurezza e della qualità di servizi che gli stabilimenti balneari di Pisa offrono da decenni ad una clientela di ogni tipo: turisti, residenti e pendolari. Il riconoscimento anche quest'anno della bandiera blu a Marina, Tirrenia e Calambrone, è l'ennesima conferma di quanto il litorale pisano offre servizi di alto livello, compresa la sicurezza».