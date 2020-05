L’informazione è un bene essenziale, ecco le rivendite aperte domenica 17 maggio

Ecco tutte le edicole di Pisa e provincia che resteranno aperte anche domani.



AREA PISANA



Nardi Giuliano via Benedetto Croce (Pisa), Salvadori Stefania, via di Scornigiana (Ospedaletto), Eureka Srls, piazza Del Carmine (Pisa), Palla Leonardo, piazza Garibaldi (Pisa), Paolini Paola, piazza Don Bertini 5 (Molina di Quosa), Zini Enrico, via San Francesco 8 (Pisa), Costanzi Augusto, Borgo Stretto 15 (Pisa), Marchi Marco, via Tannucci (Pisa), Maffei Ylenia, Lungarno Mediceo 2 (Pisa), Edicola San Martino, piazza San Martino (Pisa), Bandelli Juri, piazza Giusti 3 (Pisa), Caprili Claudia, via Aurelia Nord 26 (Pisa), Fontanelli Daniele, piazzale Donatello (Pisa), Ambrogetti Marco, piazza Solferino 15 (Pisa), Lagomarsini Arturo, via Pietrasantina (Pisa), Falcone Maria, via San Jacopo 19 (Pisa), La Bruna Giulia, via XXIV Maggio (Pisa), Fabozzi Michele, Largo Ippolito Nievo (Pisa), Saviozzi Luca, via Vecchia Lucchese (Pisa), Maccheroni Alessio (Largo Hermada (Pisa). Giornalaio Matto, via Battelli 2 (Pisa), Melis Marco, via Don Bosco 38bis (Pisa), Bisogni Roberto, via Calcesana (Ghezzano), Morelli Magda, via San Michele (Pisa), Magli Alessio, via Pilla 72 (Pisa), Giornalaio di Armani, piazza Cairoli 6 (Calci), Carta&Penna Snc, via Statale 43 (San Giuliano Terme), Casini Carla, piazza Belvedere 14 (Tirrenia), La Nuova Marina Snc, via Maiorca 135 (Marina Di Pisa), Tabaccheria L'approdo, viale Del Tirreno 1 (Tirrenia), Rettondini Patrizia, via Condotti 43 (Asciano Pisano), Bartoli Michele (piazza Gorgona 6), Marina Di Pisa, Giaconi Maria Grazia, via Livornese 695 (La Vettola), Edicolandia di Vannu, viale Amedeo 101 (Nodica), Massai Enrica, via Fiorentina 425 (Riglione), Nannipieri Alberto, via Vittorio Veneto 39 (Pontasserchio), Santangelo Enza, via Maccatella (Pisa), Sbrana Massimiliano, via Padule (Cisanello), Taddei Gioni, via De Amicis 119 (Metato), Baggiani Gabriele, via provinciale Calcesana (Colignola), L'edicola di Zanni, via Livornese 1169 (San Piero a Grado), Baglini Antonio, via Barsuglia (Vecchiano), Berrugi Leonardo, piazza Tempesti (San Giuliano Terme), D.&D., via Argine Vecchio 2 (Vecchiano), Rossi Cristiano, via Pietrasantina 3 (Madonna Dell'Acqua), Bartalini Rosaria, viale Gambacorti 88 (Filettole), Paper Express 1098, via dei Piastroni 97 (Musigliano), Corica Umberto via Tosco Romagnola (Titignano), Edicola 23 Aprile viale del Tirreno (Calambrone), Govi Romana, viale Del Tirreno 3 (Calambrone), Guadagni Laura, via King 6 (San Giuliano Terme), Miliucci Matteo, via Malagoli (Pisa), Esselunga (Cisanello), Conad City, piazza Giovanni XXIII (Pisa), Carta Canta di Lucia via Tosco Romagnola 2227 (Visignano), Carrefour, via Pontecorvo 3 (San Giuliano Terme), Conad, via Brodolini 20 (Pappiana).Buccarello Angiolino, piazza Martiri Della Libertà 2 (Pontedera), Ceccanti Antonella, via Calatafimi, 36 (Castelfranco Di Sotto), Guidi Daniela, Largo 11 Settembre (Castelfranco Di Sotto), Filippeschi Renato, via Cei 12/A (Pontedera), Bimbi Enrico, via Tosco Romagnola (La Rotta), Innocenti Alessandro, via Del Bosco N.43/A (S. Croce sull’Arno), La Coccinella Blu Di Benvenuti Giada, piazza Matteotti 20/A (Santa Croce), Grecale Supermercati Srl, via Toscoromagnola 238 (Cascina), Banti Laila, via Nazionale 136 (Le Capanne-Montopoli), Semaforo Rosso di Costagli Chiara, via Pr.Francesca Sud, 177 (Castelfranco Di Sotto), Elefante Giovanni, via Tosco Romagnola 703 (San Miniato Basso), Cespoli Alessandro, via Francesca Sud 497 (Montecalvoli), Macchi Laura, via San Giovanni 6 (Montopoli), Votta Valeria, piazza Spalletti Stellato (Ponte a Egola), Non Solo Notizie Di Talini Marco, via Di Vittorio (Santa Croce sull’Arno), Ed.La Stazione Snc di Baroni, piazza Stazione 1 (Montopoli), Bachi Federico, piazza Di Vittorio 11 (Casciana Alta), Susini Sonia, via Gramsci 87 (Perignano), Libreria Gini SasDi Gini Patrizia, Corso Matteotti 99 (Cascina), Da Nazio Snc Di Barsocchi Roberto e Scancarello, via Tosco Romagnola 775 (San Frediano a Settimo), Harmony Di Pieracci e Giusti Snc, Largo Roma 1 (Bientina), Guerrucci Elena, via Martiri Libertà 84(Buti), Canegallo Enrico, piazza Manin 7 (Calcinaia), Mondini Marco, via 2 Giugno (Casciavola), Civico 109 Caffé, via Sarzanese Valdera 134 (Cascine di Buti), Mattiello Fabio, via Tosco Romagnola 199 (Fornacette), Carmignani Gino via Martiri Libertà 33 (Orentano), Ferramenta Favale, via Valdinievole Nord 26 (Quattro Strade di Bientina), L'Angolo dei Capricci di Baccan Sonia, via Tosco-Romagnola 1442 (San Casciano), Del Corso Luciana, via Salutini 21 (Vicopisano), Masini Fabrizio, viale Repubblica 140A (Cascina), Paoli Fabrizio, via Vittorio Veneto, 156 (Pontedera), Giuntini Luca, via Volterrana 252/2 (Capannoli), Mannucci Lorenzo, piazza Garibaldi (Casciana Terme), Massetti Jessica, piazza 4 Novembre 15 (Chianni), Migli Monica, via Vittorio Veneto 28 (Fabbrica di Peccioli), Doni Amata, via del Commercio 81 (La Capannina), Cartolibreria Fiorentini Snc, via Matteotti 6 (Peccioli), Edicola Il Giornalaio Di Lupi Fabio, via Togliatti (Ponsacco), Antonelli Andrea, piazza della Repubblica (Ponsacco), Machi Amedeo, via Gagarin 122 (Il Romito), Edicola Giulia Zappolini, piazza Andrea 4 (Palaia), Baglini Romana, via Tosco Romagnola 950 (San Benedetto), Palucci Simone, piazza Unità D'Italia ( Pontedera), Arrighi Paola, via Pascoli 2 (Pontedera), Cartolibreria Linus Di Canegallo Stefano, via De Nicola 66 (Pontedera), Edicola Di Cini Paolo, viale Italia 28/30 (Pontedera), Bufalini Mirco, viale Piaggio 14 (Pontedera), Fil Di Fumo di Erica Faggi, via Repubblica 106 (Fauglia), Pantani Andrea, piazza Vittorio Veneto 8 (Laiatico), Ricci Rino via San Donato 147 San Donato di Santa Maria a Monte), Cartolibreria Elsa di Salvoni Federica, via Roma 36 (Terricciola), Edicola La Rosa di Montesi Franca e c., piazza Caduti di Cefalonia e Corfù (Ponsacco), La Coccinella d i Castorani Serena, via della Repubblica 88 (Montecalvoli), Giachetti Cristiano, via Macerata 62 (San Frediano), De Stefano Patrizia, via Leonardo Da Vinci 8 (San Miniato), Hora Prima, via Volterrana 63 (Capannoli), Giannini Paolo, via Jacopo Del Polta 55 (Bientina), L'Appaltino Di Martino Debora, via Fosso Nuovo 79 (Pardossi), Gabbrielli Francesca, via XXIV Maggio 22 (La Serra), Elena Guidi, via N. Sauro 183 (Latignano), Tabaccheria Da Gabry di Romoli Alessio, via Giuntini 204 (San Prospero), Lombardi Nadia, via Marconi 97 (Acciaiolo), Colletti Francesca, via Dori 8 (Villa Campanile), Generi Alimentari Mem Snc, viaGalilei 70 (Partino), Giubbolini Lorenzo, via Del Chianti 94 (Soiana), Edicola Pinocchio, via Giustino Fortunato 27 (San Miniato Basso), Il Tulipano di Tacconi Cecilia, via Pannocchia 67 (Ponte A Egola), Campani Eligio, via Mercatino (Ghizzano), Banti Maria, via San Sebastiano 64 (Santa Maria a Monte), Dal Canto Arianna, via Morandini 1 (San Giovanni alla Vena), D'Alvano Concettina, via Guelfi 87 (Casciavola), Bottai Rino, via Casine 122 (Perignano), Amigdala, via Usciana 54 (Castelfranco Di Sotto), L'Aquilone di Fattori, via Tosco Romagnola 885 (San Miniato), Edicola La Civetta di Paolini, via Aldo Moro (Cenaia), Ciucci Riccardo, via Stradiola (San Lorenzo a Pagnatico), Frassi Valentina, Corso Matteotti 45 (Pontedera), Pam, via Pestalozzi 10 (San Miniato Basso), Pam, piazza Kolbe 2 (Fornacette), Giorgio Giorgi Srl, via Terracini 1/3 (Pontedera), Gd Media Service Srl, via Dell'indipendenza (Pontedera), Di Sandro Antonella, via Tosco Romagnola 1639 (San Lorenzo alle Corti), Ghelli Laura, via Gramsci 8 (Navacchio), Rossi Cristiano, via Del Nugolaio 24 (Navacchio), Bruno Sabrina, via Berretta 66 (San Lorenzo alle Corti), Petri Chiara, via Provinciale Vicarese 37 (Caprona), Pecchia Andrea, piazza Convento 10 (Monteverdi), Arlecchino Snc di Marchetti e Serafini, via della Fonte 417/A (Serrazzano), Pacini Paola, via del Teatro 1 (Montecerboli), Correia De Sousa Wanda, via Renato Fucini 23 (Larderello), Il Calamaio di Berretti Paola, via Della Repubblica 45 (Castelnuovo Val Di Cecina), Masi Arianna, via Cavour 19 (Sasso Pisano), Maniscalchi Maria, piazza della Repubblica 20 (Montecatini Valdicecina), Ceccotti Lucia, via Gramsci (Volterra), Antico Papiro di Guerrieri, Borgo San Lazzero 44 (Volterra), Taddei Andrea, Borgo Santo Stefano 1 (Volterra), Gasperini Luca, via Garibaldi 14 (Pomarance), Migliorini Gian Piero & c., via Dei Marchesi 3 (Volterra), Zucchetti Claudia, loc. La Gabella (La Sassa), Bianchi Gigliola, via Palestro 50 (Guardistallo), Montomoli Chiara, piazza del Popolo 3 (Casale Marittimo), Vallesi Daniela, piazza Matteotti 19 (Montescudaio), Betti Leonardo, via Volterrana 75 (Ponteginori), Big Roof , Ss 68 Valdicecina 4-6 (Guardistallo), Persia Snc di Ussi Marcella & c., via Roma 1 (Orciano).