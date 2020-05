Multe in Fi-Pi-Li, “tesoretto” da 10 milioni per la Provincia di Pisa

PISA. Oltre mille euro ogni ora. Più di 28mila euro ogni giorno. Le entrate diminuiscono leggermente, ma la Fi-Pi-Li si conferma il forziere della Provincia di Pisa. Uno scrigno che nel 2019 ha permesso di alimentare con oltre 10 milioni di euro le casse dell’ente di via Nenni. Ammonta ad oltre 10,4 milioni di euro il “tesoretto” accumulato lo scorso anno dalla Provincia di Pisa grazie a decine di migliaia di automobilisti indisciplinati “sorpresi” dagli autovelox installati nel tratto pisano della superstrada ad affondare il piede sull’acceleratore e ad oltrepassare i limiti di velocità imposti.



A questi si aggiungono 2,4 milioni di euro di ricavi derivanti dal mancato rispetto dell’articolo 126bis del nuovo codice della strada e cioè le maggiorazioni richieste a tutti quegli automobilisti destinatari di una multa che non comunicano le proprie generalità per cercare di rimanere “anonimi” e non rischiare una decurtazione di punti dalla patente.



Una valanga di sanzioni, che nel 2019 ha permesso alla Provincia di Pisa di incassare l’equivalente del bilancio di un piccolo Comune, “caratterizzato” dal lieve dimagrimento delle entrate derivanti dalle sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada sulla Fi-Pi-Li rispetto al 2018, quando gli automobilisti di mezza Toscana e non solo depositarono nelle casse provinciali quasi 13 milioni di euro. Somma che però cresce sfiorando quota 13 milioni di euro sommando alle multe scattate in Fi-Pi-Li quelle incassate da altri automobilisti che non hanno rispettato i limiti di velocità su altre strade di competenza provinciale ed arriva ad oltre 14,5 milioni di euro aggiungendo gli oltre due milioni di sanzioni arretrate che la Provincia è riuscita ad incassare lo scorso anno.Nel 2019, attraverso la riscossione coattiva, l’ente è riuscito a recuperare oltre 400mila euro di multe risalenti al 2016, 460mila euro per sanzioni del 2017 e 270mila euro per contravvenzioni del 2018. Le entrate non corrispondono però ad un incasso netto. Anzi. Solo una piccola parte dei soldi versati dagli automobilisti che spesso trasformano la strada di grande comunicazione in un circuito, finiscono materialmente nelle casse della Provincia di Pisa, una delle tre attraversate dalla superstrada.In base agli accordi per la gestione e la manutenzione della Fi-Pi-Li, la Provincia di Pisa deve scalare dalle somme derivanti dalle multe oltre 2,2 milioni di euro, che saranno trasferiti alla Città metropolitana di Firenze, e quasi 3 milioni di euro destinati invece alla Regione Toscana. Il sistema “sanzionatorio” prevede inoltre un investimento di buona parte dell’incasso complessivo: oltre 2,2 milioni di euro per la gestione di un meccanismo che, tra gli altri costi, implica investimenti per software informatici (oltre 18mila euro), noleggio di rilevatori di velocità (140mila) e spese postali (oltre un milione).Nel 2019, la Provincia ha registrato però un’importante riduzione dei costi di gestione soprattutto attraverso l’uso della posta certificata per notificare le sanzioni ai possessori di pec e l’internalizzazione della gestione dei verbali, negli anni precedenti affidata ad una società esterna. Poco più di 6,5 milioni di euro è la somma destinata invece alla manutenzione delle strade provinciali e regionali, da cui detrarre le risorse destinate a Regione e Città metropolitana di Firenze (oltre 5 milioni) per gli interventi sulla Fi-Pi-Li.È di poco più di 1,3 milioni la somma che la Provincia può investire nei piani di manutenzione delle strade del territorio pisano. Meno di 30mila euro le risorse derivanti dalle sanzioni che l’ente può destinare all’acquisto di mezzi ed attrezzature di servizio.Per il 2020, la Provincia punta invece a raddoppiare l’incasso dello scorso anno. L’ente ha previsto entrate per circa 21 milioni di euro, di cui 10 derivanti dall’attività dei sette autovelox installati sul tratto pisano della superstrada (Lavoria, Cascina, Montopoli e San Miniato in direzione Firenze e Santa Croce, Montopoli e Pisa aeroporto in direzione opposta), 2,6 milioni di euro dalle sanzioni per il mancato rispetto dell’articolo 126bis e 8,4 milioni di euro dalla riscossione di vecchie multe mai incassate.Aspettative che, complice il calo del traffico derivante dal lockdown, l’ente dovrà probabilmente ridimensionare. —