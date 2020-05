Marina di Pisa, morto per Covid il farmacista Giglioni

MARINA DI PISA. Marina di Pisa perde il suo storico farmacista. Francesco Giglioni, 73 anni, residente a Agnano, nel comune di San Giuliano Terme, non ce l’ha fatta e dopo 40 giorni si è arreso al Covid-19. Lottava da quasi due mesi contro la malattia che si è presentata all’improvviso l’11 marzo. «Mio padre non aveva malattie pregresse – dice il figlio Michele –. È successo tutto all’improvviso, fino a cinque giorni prima di sentirsi male andava tranquillamente in farmacia».



Giglioni era titolare della farmacia Benini, in via Maiorca, che gestiva insieme all’altro figlio, Nicola. Una telefonata, arrivata nel tardo pomeriggio di ieri dall’ospedale di Cisanello - il farmacista era ricoverato in rianimazione in terapia intensiva dal 21 marzo - ha informato i familiari del lutto che li ha colpiti. In queste settimane hanno sperato in un epilogo diverso. Ma le condizioni del farmacista. che ha lottato con tutte le sue forze per giorni, sono rimaste gravi fino a ieri, quando la situazione è precipitata.



Tutti a Marina e sul litorale conoscevano il farmacista e la sua attività, che è sempre stata un punto di riferimento per chi vive nella zona, anche per i servizi che nel corso del tempo ha saputo garantire. Nel dicembre 2018 la farmacia Benini (nome del nonno materno del dottor Francesco Giglioni) ha festeggiato i 110 anni dalla fondazione e dall'apertura. Era il 15 dicembre del 1908 quando il farmacista Benini inaugurava la sua farmacia in via Maiorca al numero 149, da dove successivamente non si è mai spostata. Nel corso degli anni si sono succedute diverse persone della famiglia alla guida della farmacia fino ad arrivare a Francesco Giglioni, persona simpatica e alla mano, secondo chi lo conosceva.La scomparsa del farmacista arriva dopo giorni che in provincia di Pisa non si registravano vittime per il Covid-19. Questo dimostra ancora di più che non è il momento di abbassare la guardia.Stando ai bollettini ufficiali della Regione Toscana e dell'Asl Toscana Nord Ovest ci sono solo due nuovi casi di contagio in più in provincia di Pisa nelle ultime ore. Sul territorio dell'Asl Toscana Nord Ovest si sono registrate finora 1.225 guarigioni virali e 1.066 guarigioni cliniche, e quindi i guariti sono 229. Si riducono ancora le persone ricoverate nei reparti dedicati ai pazienti Covid che sono complessivamente 443, 40 in meno di venerdì (meno 8,3%), di cui 79 in terapia intensiva (meno 5 rispetto a venerdì).